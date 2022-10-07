Как выглядеть моложе: дешевый ежедневный способ по уходу за кожей
Каждая женщина хочет оставаться молодой и красивой и иметь кожу без морщин.
Эксперты по красоте поделились копеечным способом улучшить сияние кожи, пишет Express.
Как улучшить состояние кожи
Для этого вам понадобится огурец, который нужно охладить. Нарежьте овощ кружочками, положите на лицо и помассируйте.
Многие женщины отмечают, что такая процедура снимает отечность, улучшает цвет лица и даже разглаживает мелкие морщины.
Также огурец поможет успокоить воспаление на коже.
Эксперты сходятся во мнении, что огурец так хорошо помогает коже, если он достаточно охлажден и заморожен.
"Я думаю, что основным преимуществом является помощь в уменьшении отека, и это потому, что огурец заморожен. Это та же концепция, что и поднесение кубика льда к лицу или нефритового валика", - расксазала одна из экспертов по красоте.
Огурцы также содержат витамин К, который может немного помочь с темными кругами под глазами.
"Есть некоторые доказательства того, что огурцы могут помочь уменьшить выработку кожного сала, что может помочь при акне", - добавила она.
Однако важно быть осторожной и не класть лед прямо на лицо. Если огурец слишком холодный, можно обернуть его тонкой тканью. Если оставить лед или очень холодные поверхности на коже слишком долго, это может вызвать покраснение и даже обморожение, поэтому будьте осторожны.
Массируйте круговыми движениями и сосредоточьтесь на лбу, щеках, подбородке, челюсти, и области вокруг рта.
Напомним, что названы средства для макияжа, которыми нельзя пользоваться в холодное время года.