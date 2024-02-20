Как ухаживать за украшениями с жемчужинами: полезные советы

Как ухаживать за украшениями с жемчужинами

Красота жемчужин может сохраняться столетиями, если правильно ухаживать за ними. Они требуют особого внимания и бережного отношения, потому что их природное происхождение из мягких органических материалов диктует свои правила сохранения безупречного вида.

Уход за украшениями с жемчужинами (фото: Freepik)

Несколько советов по уходу за жемчужинами

Жемчужины чувствительны к кислотам, содержащимся в косметике, духах и влажности. Контакт с ними может привести к повреждению поверхности жемчуга или даже потере их естественного блеска.

Жемчужины имеют мягкую, легко поцарапаемую поверхность. Рекомендуется хранить их отдельно от украшений с другой структурой и материалом.

При очистке жемчуга используется мягкая, увлажненная водой ткань. Абразивные средства и разного рода щетки слишком жесткие для жемчужин, лучше их избегать.

Обязательно дайте украшениям время для полного высыхания и только затем отправьте на законное место хранения.

Рекомендуется не носить украшения при работе с химией и занятий спортом, потому что жемчужина материал натуральный, не совсем любящий удары, трение и химический состав продуктов.

Носите свои украшения с удовольствием, создавайте крутые образы и позаботьтесь об их правильном уходе. И тогда они будут вам служить долго и верно, подчеркивая вашу красоту и личность.