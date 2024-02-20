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Як доглядати за прикрасами з перлинами: корисні поради

Догляд за прикрасами з перлинами (фото: Freepik)
Автор: Юлія Любченко

Прикраси з перлинами дуже красиві та вишукані, але вони потребують особливого догляду, тому є кілька тонкощів.

Про це розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал стилістки Еліз Ган "Кишеньковий стиліст".

Як доглядати за прикрасами з перлинами

Краса перлин може зберігатися століттями, якщо правильно доглядати за ними. Вони потребують особливої уваги та дбайливого ставлення, бо їх природне походження з м'яких органічних матеріалів диктує свої правила збереження бездоганного вигляду.

Догляд за прикрасами з перлинами (фото: Freepik)

Декілька порад догляду за перлинами

Перлини чутливі до кислот, що містяться у косметиці, парфумах та вологість. Контакт з ними може призвести до пошкодження поверхні перлів або навіть втрати їх природного блиску. 

Перлини мають м'яку поверхню, яка легко подряпається. Рекомендовано зберігати їх окремо від прикрас з іншою структурою та матеріалом.

Під час очищення перлів використовується мʼяка, зволожена водою тканина. Абразивні засоби та різного роду щітки занадто жорсткі для перлин, краще їх уникати.

Обовʼязково дайте прикрасам час для повного висихання і тільки потім відправте на законне місце збереження.

Рекомендовано не носити прикраси при роботі з хімією та занять спортом, бо перлина матеріал натуральний, який не зовсім любить удари, тертя та хімічний склад продуктів.

Носіть свої прикраси з задоволенням, створюйте круті образи та попіклуйтесь про їх правильний догляд. І тоді, вони будуть вам служити довго та вірно, підкреслюючи вашу красу та особистість.

Раніше ми розповідали про те, як можна носити спідницю-олівець.

Також читайте наш матеріал про те, як правильно доглядати за речами з деніму.

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