Как быстро восстановить мобильную связь: простая инфструкция

Из-за постоянных ракетных обстрелов россиян по всей Украине исчезает мобильная связь. Однако можно переключиться на сеть других мобильных операторов, если сеть одного из них недоступна. Это можно сделать благодаря национальному роумингу.

Об этом сообщили на странице Министерства цифровой трансформации Украины в Facebook .

Еще в марте 2022 года Минцифра совместно с мобильными операторами и Госспецсвязи запустили национальный роуминг в Украине.

Тариф пользователя при смене оператора не меняется. После подключения функции можно пользоваться связью и интернетом на скорости 512 Кбит/с.

В частности, поддерживаются SIM-карты Vodafone, "Киевстар" и lifecell.

Как восстановить связь

Чтобы воспользоваться такой функцией, необходимо:

отключить автоматический выбор сети в настройках телефона. Android: Настройки - мобильная сеть (или подключение) - оператор. iOS: параметры - сотовые данные - выбор сети;

далее найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL;

если не удается подключиться, попробовать еще раз или выбрать другую сеть;

в конце проверить возможность совершать звонки и отправлять SMS.

Также важно каждый день проверять, не появилась ли связь у оператора, к которому вы были ранее подключены. Если все восстановилось, то возвращаться к нему.

Обычно при подключении будут работать только звонки и SMS. Чтобы работал интернет, необходимо включить возможность подключения к сети в роуминге.

У пользователей Android такая функция называется "Передача данных в роуминге", в iOS - "Роуминг данных".