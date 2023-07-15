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Отпусков для беременных не будет? Что нужно знать украинкам о нововведении

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Украина, Суббота 15 июля 2023 09:41
Отпусков для беременных не будет? Что нужно знать украинкам о нововведении Как работать беременной женщине (фото: Freepik)
Автор: Юлия Гаюк

Раньше беременная должна была идти в декретный отпуск за 70 дней до ожидаемой даты родов. Таким образом, некоторые женщины не могли продолжать выполнять свою работу, даже если противопоказаний к этому не было. Однако сейчас эта норма изменилась.

Об этом говорится в законопроекте №9271.

Как сейчас могут работать беременные

Суммарное количество дня отпуска составляет 126 дней и 140 дней в случае рождения двоих и более детей и в случае усложнения родов.

Отдельные случаи предусматривают 180 календарных дней отпуска. Это касается всех категорий женщин, пострадавших от Чернобыльской катастрофы.

Однако сегодня существенно изменился срок, когда именно можно уйти в отпуск по беременности. Теперь женщина может самостоятельно выбирать дату начала отпуска независимо от срока беременности.

То есть будущая мама может работать до родов, если ей это разрешают врачи, а взять отпуск уже после рождения ребенка. При этом общее количество дней не уменьшится.

Отпусков для беременных не будет? Что нужно знать украинкам о нововведении

Скриншот: itd.rada.gov.ua

В Европе это уже давно работает

Авторы законопроекта опирались на международный опыт, обосновывая свое предложение.

"В Польше у женщины есть возможность использовать до шести недель отпуска до предполагаемой даты родов. Но если до родов женщина не ушла в отпуск по беременности, тогда такой отпуск начинается со дня родов. Уже после родов женщина в обязательном порядке должно использовать 14 недель отпуска", - объясняют инициаторы.

В Германии женщины имеют право на отпуск в 14 недель по беременности и родам. Если женщина продолжает работать до родов, она должна сообщить об этом работодателю. В то же время после рождения ребенка по меньшей мере восемь недель отпуска обязательны для женщины.

К слову, такая норма действует в Ирландии, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Дании, Нидерландах, Румынии, Словении, Словакии, Финляндии, на Кипре, в Венгрии, Чехии, Хорватии и Швеции.

Такой подход способствует учету интересов женщин, беременность которых протекает без осложнений и желающих продолжать работать до родов, а после рождения ребенка - иметь больше времени для восстановления.

Раньше мы рассказывали, сколько выплачивают беременным в декретном отпуске.

А еще мы писали о киевлянине, который собственноручно построил бункер для себя и беременной жены.

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