Растяжек при беременности можно избежать: гинеколог рассказала, как
Растяжки (стрии) при беременности - довольно частое явление, но они появляются не всегда. При правильном уходе можно сохранить кожу на животе почти такой же красивой и упругой, как и до беременности.
Как это сделать, рассказала гинеколог Элени Чолас в Instagram.
Факты о растяжках, о которых вы могли не знать:
- это не болезнь и не является показателем состояния здоровья беременной или малыша;
- "свежие" растяжки бывают фиолетового или бордового цвета, а со временем бледнеют и приобретают цвет кожи;
- растяжки не загорают, потому что в них нет пигмента;
- растяжки бывают не только у беременных, они могут появляться у мужчин, а также в подростковом возрасте.
У беременных они чаще возникают после 20 недель из-за интенсивного роста матки и живота, что приводит к резкому растяжению кожи;
От чего зависит, появятся ли у вас растяжки или нет:
- генетической предрасположенности;
- эластичности кожи;
- степени увлажнения кожи.
Если на первый фактор вы повлиять не можете, то на второй, а особенно - третий - можете.
Чтобы избежать растяжек, следует придерживаться очень простых правил:
- правильное питание для контроля набора веса при беременности;
- употреблять достаточное количество воды;
- принимать контрастный душ;
- здоровый сон.
Для увлажнения кожи вы можете воспользоваться любимым бальзамом или кремом-эмолентом. Ищите в описании такие характеристики, как восстановление барьерных функций и микробиома кожи; интенсивное и длительное увлажнение кожи; уменьшение изменений, связанных с сухостью.
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