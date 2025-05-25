Как узнать, на что у вас аллергия: врач рассказала о самом точном методе диагностики

Как понять, на что возникла аллергия

Сначала для того, чтобы проверить, на что аллергия, нужно обратиться к врачу. По результатам тщательного опроса врач может понимать, что является аллергеном.

Именно медик сможет подобрать правильный метод диагностики - кожные тесты или лабораторные методы обследования.

Первый метод считается очень точными и информативными. Во время теста на кожу наносят капельку аллергена и делают микропрокол. Способ совсем безболезненный, но позволяет аллергенам проникнуть чем глубже в слой эпидермиса.

Если у человека есть антитела, то возникнет аллергический ответ в виде покраснения и зуда.

Симптомы сезонной аллергии

Сезонная аллергия возникает как реакция на пыльцу растений, которая появляется в воздухе в определенные периоды года. Основные симптомы включают:

насморк - водянистые выделения из носа

заложенность носа - затрудненное дыхание

чихание - частые приступы

зуд - в носу, горле, глазах или ушах

слезотечение и покраснение глаз

кашель - часто сухой, связанный с раздражением слизистых

снижение обоняния - в связи с отеком слизистой носа

усталость, головная боль - из-за постоянного дискомфорта

Часто такие симптомы появляются весной (пыльца деревьев), летом (травы) или осенью (сорняки, например амброзия).