Как ребенку поддержать друга, потерявшего близкого человека: советы психолога

Война уносит жизни как военнослужащих, так и гражданского населения. Больше всего при этом могут страдать дети, ведь иногда они просто не знают, как лучше выразить сочувствие и пережить трагические моменты потери.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как детям поддержать друзей, потерявших близкого человека во время войны, а родителям - помочь собственному сыну или дочери.

Помощь сверстников

Горе часто отпугивает - как взрослые, так и дети не всегда знают, как вести себя с людьми, переживающими потерю. Поддержка сверстников во время смерти близкого человека очень важна.

Именно поэтому детский и семейный психолог Светлана Ройз в рамках Всеукраинской программы ментального здоровья "Ты как?" поделилась рядом советов, как помочь ближнему без страха навредить.

Как рассказать о потере

Если вам нужно рассказать сыну или дочери о горе в семье ее друга или подруги, следует помнить, что такая новость может травмировать и вашего ребенка. Эта информация естественно наталкивает на мысли, что и в вашей семье может произойти нечто подобное.

Итак, при разговоре с ребенком важно осторожно подбирать слова. Психолог советует избегать слов твой (друг), твоя (подруга). Это помешает проектированию ситуации "на себя". Просто расскажите, у кого умер близкий человек, и объясните, что сейчас этому человеку тяжело и он нуждается в помощи.

Слова поддержки

Во время разговора с ребенком акцентируйте на том, что бояться не нужно, ведь чужое горе не должно на нем отразиться. Напротив, с другом или подругой нужно попытаться поговорить и помочь - это поможет обоим.

Спросите ребенка, знает ли он, что можно сказать, чтобы поддержать человека после потери. Выслушайте ответы, поддержите корректные и предложите свои варианты:

"Я знаю, что произошло, и мне очень жаль"

"Я не знаю, как подобрать слова, чтобы поддержать тебя"

"Мы все всегда будем помнить твоего отца/твою мать. Если ты захочешь что-нибудь сделать в его память, я тебе помогу"

Чего говорить не стоит

По мнению эксперта, не стоит говорить ребенку, который переживает потерю, банальности типа:

"Не плачь"

"Не переживай"

"Все будет хорошо"

"Зато у тебя осталась мама/папа"

"Зато ты жив/жива"

Если же ваш ребенок хочет обнять подругу или друга, чтобы успокоить или таким образом выразить свою поддержку, обязательно нужно спросить разрешения.

Реакция на изменение поведения

Горе и стресс мешают человеку правильно разобраться со своими эмоциями. Ребенок, потерявший близкого, может ощущать печаль, злобу, отчаяние, раздражение и вести себя не так, как обычно.

Объясните своему ребенку: "Если друг или подруга злится, это не значит, что ты чем-то провинился/провинилась перед ним. Это нормально. Надо попытаться это понять".

В то же время, если с вашим ребенком вдруг начали обращаться грубо, нужно корректно обозначить свои границы и объяснить, что такое поведение - это больно, неприятно, что "со мной так нельзя".

Показное безразличие

Если человек, переживающий утрату, смеется и имеет хорошее настроение – это отлично, но не значит, что он уже все пережил. У нее до сих пор "не все хорошо", она может регулярно ощущать уныние и боль.

Взрослым следует предупредить своих детей, что при таких обстоятельствах не стоит задавать лишние вопросы, ведь они могут ранить еще глубже.

А вот если друг или подруга вдруг сами захотят выговориться, очень важно выслушать их. Также можно спросить, "чем я могу помочь тебе".

Излишнее внимание

Тому, кто переживает потерю, не нужно насильно навязывать свою компанию - особенно если этот человек хочет побыть один. В то же время, нельзя и игнорировать этого человека.

"Не надо снижать голос или прекращать разговор, когда входит человек, переживший потерю. Ему это может быть неприятно", - отмечает психолог.

Смена приоритетов

Переживающему горе ребенку стоит предложить присоединиться к какой-то активности, которая может его заинтересовать. "Переключить" внимание на что-то другое. Если же человек отказывается, лучше его не уговаривать. Зато стоит сказать, что если он/она захочет приобщиться к игре (или другой активности), то вы будете ее ждать.

Напоследок, напомните своему ребенку, что в горе важно просто быть рядом - чтобы человек точно знал, что у него есть верный друг, и что он может рассчитывать на его внимание, дружбу и помощь.