10 признаков того, что мужчина думает о вас после разрыва отношений

Отношения подошли к концу, и вы с партнером пришли к решению о том, что вам нужно расстаться. Или же обстоятельства сложились таким образом, что разрыв произошел сам собой. Но при этом ваше общение полностью не прекратились, и вы подозреваете, что ваш экс продолжает о вас думать.

Какие 10 признаков могут указывать, что мужчина все еще испытывает к вам чувства и вероятно хочет возобновить отношения, рассказали в Cluber.

Он пытается выйти на связь

Мужчина начинает писать или звонить. При этом поводы придумывает практически из ничего или же забрасывает простыми сообщениями в стиле "как дела". При этом он может уверять вас, что его звонок ничего не значит и он просто вспомнил о вас и решил узнать, все ли у вас в порядке.

Не стоит верить в такие слова, так как мужчина чаще всего пишет, звонит и интересуется делами тех, кто имеет для него значение. Также так ведет себя мужчина, который не разорвал с вами энергетическую связь, и он привык быть в курсе ваших дел. Возможно, он скучает по общению или хочет оставаться частью вашей жизни.

Бывает и так, что мужчина начинает проявлять интерес после информации от общих друзей о том, что у вас есть проблемы. Если мужчине нет дело до бывшей, он не станет тратить время на звонки и сообщения.

Мужчина продолжает употреблять ласковые слова и прозвища

В разговоре с вами через некоторое время после разрыва он снова употребляет ласковые слова и прозвища. Или же в разговоре с общими друзьями продолжает употреблять о вас такие слова.

Обычно мужчины объясняют это тем, что это произошло случайно. Но по факту, они в своей голове продолжают вас так называть даже после разрыва. А значит, вы ему, как минимум, дороги.

Он обращается к вам за помощью или советом

Если ваш экс обращается к вам за помощью или советом чаще, чем того требуют приличия - будьте уверены, что он скучает. Найти нужную информацию можно в наше время очень быстро. Исключение - какой-то контакт или информация, которые есть только у вас.

Но поверьте, мужчины обычно найдут тысячу способов получить нужный номер телефона, только бы не звонить женщине, с которой расстался. Просто из упрямства. И если он вам позвонил - это скорее всего повод.

Мужчина быстро отвечает на ваши звонки и сообщения

При разрыве и даже накануне - партнеры начинают меньше реагировать друг на друга и даже игнорируют. Тем более, что лучшее, что можно сделать при расставании - поставить точку и не беспокоить друг друга.

Если же мужчина быстро отвечает на ваши звонки и сообщения, значит он их ждет и считает важными. А значит - скучает.

Он звонит вам в состоянии алкогольного опьянения

О таких ситуациях ходят анекдоты, но они абсолютно реальны. В трезвом состоянии мужчина держит себя в руках и контролирует. Но в состоянии алкогольного опьянения он внезапно становится храбрецом, который срочно должно все вам сказать.

Будьте осторожны, так как в таком состоянии он может не только вывалить на вас все свои чувства, которые не угасли, но и еще и обиды, и претензии из-за разрыва.

Мужчина хочет вещи отдать лично

Точка в отношениях поставлена, но у вас с партнером накопились вещи друг друга. И ими нужно как-то обменяться. Если мужчина жестко говорит, чтобы вы немедленно забрали свое "барахло" или молча отправляет по почте - он за вами точно не скучает.

Если же он звонит, пишет и напоминает о ваших вещах, и предлагает передать их лично - он скучает, и ищет повод, чтобы увидеться. Безразличный мужчина не станет тратить свое время на такие визиты или встречи.

Он ревнует вас к новой жизни и партнерам

Если мужчина к вам безразличен - ему глубоко "фиолетово", что происходит в вашей жизни. Если вы расстались друзьями - он порадуется, что у вас кто-то есть. А вот в случае, когда он начнет спрашивать о вас у общих друзей или попадаться вам часто в кафе - будьте уверены, что ему есть дело до вашей личной жизни.

Если же он начнет справки наводить и выяснять у вас, с кем вы встречаетесь - он однозначно ревнует и скучает за вами.

Мужчина следит за вами в соцсетях

Он заходит на вашу страницу, смотрит сторис, лайкает фотографии, пишет комментарии, отвечает кому-то. И он не удалился из ваших друзей, не заблокировал вас и везде на вас подписан - будьте готовы.

Если же это еще и человек, который небольшой любитель социальных сетей - он точно скучает и хочет знать о вашей жизни.

Он всегда готов вам помочь

Мужчина предлагает вам свою помощь, оказывается рядом в спортзале, в гостях у общих друзей или на работе - он ищет с вами встреч и готов продолжить общение. А еще хочет быть вам полезен и напомнить о своем существовании.

Если вы попросите о помощи, и он в лепешку расшибется, чтобы выполнить вашу просьбу - он точно готов ради вас на все и может отложить все свои дела. А значит скучает.

Мужчина меняется в лучшую сторону

Если причиной вашего разрыва стали какие-то недостатки в поведении мужчины, то он начнет работать над собой, чтобы вас вернуть. И при "случайной" встрече точно сообщит, что изменился, повзрослел и поумнел - записался в зал, к психологу, прочитал книги, бросил пить или курить и так далее. То есть все понял, осознал и встал на путь исправления.

Если для него важно донести данный факт до вас, значит он все еще скучает и хочет вас вернуть.