Как читать новости без вреда для психики. Три совета украинцам от известного ТВ-ведущего

Украинское инфопространство перенасыщено новостями. Иногда среди общего потока информации действительно трудно выделить что-то на самом деле важное. Кроме того, часто материалы имеют манипулятивные заголовки, опираются на анонимные источники и освещают хайповые темы. Так как украинцам не потеряться среди этого потока новостей?

Об этом рассказал журналист и телеведущий Вадим Карпьяк в колонке "Хайповые новости, анонимные источники и псевдоэксперты: как не потеряться в информационном хаосе" для РБК-Украина .

Как читать новости во время войны

"Война обостряет потребность в информации, потому что от нее зависит наше физическое выживание. А поскольку есть спрос, значит, есть и предложение. И этого предложения стало так много, что большинство новостей с утра не доживают до обеда", - говорит журналист.

Он отмечает, что ранее информационные поводы могли держаться в фокусе внимания общества до недели, 5 лет назад этот промежуток сократился до 2-3 дней, а сейчас утреннее сообщение на серьезную тему не доживает до вечера, потому что его перебывают важнее новости в обед и вечером.

Карпьяк отмечает, что происходит определенная подмена понятий, когда комментарии к самой новости выдают как отдельную новость. Также возникают вопросы по поводу уровня экспертности таких комментаторов.

"В классическом понимании эксперт - это человек, которому вы готовы платить за его экспертное мнение и доверяете этому мнению через соответствующую репутацию личности. Если же это просто "я художник, я так вижу" и комментирую все - от ситуации с энергетикой до выборов президента США, это не эксперт", - объясняет журналист.

По его словам, еще одной проблемой современного инфопространства является злоупотребление анонимными источниками. Ранее ссылка на анонимный источник в приличном журналистском обществе допускалась где-то раз за статью, а сейчас иногда весь материал строят на таких "анонимных источниках".

"А проверить их реальность и ценность никто кроме самого автора не может. Таким образом, кстати, легализуется масса слухов и вбросов, когда журналистам специально "скармливают" какую-то информацию для дальнейшей легализации", - добавляет Карпьяк.

При этом он отмечает, что это проблема не только украинской журналистики.

Карпьяк делится с украинцами советами, как читать новости без вреда для психики.

Не нужно постоянно проверять новостную ленту в течение дня

"Краткий обзор утром и более подробный вечером помогут концентрироваться на важном для вас. Тем более, что большинство телеканалов и изданий имеют итоговые выпуски, в которых собирают все самое важное за день. В современном мире у вас просто нет шансов пропустить что-то важное", - говорит журналист.

Следите не больше, чем за 5 источниками

Карпьяк советует выбрать до 5 источников информации и следить за ними. Желательно, чтобы среди них был ресурс, чья оценка событий не совпадает с вашими убеждениями.

"Такую информацию будет неприятно воспринимать, но это важно для формирования объективной картины событий. И еще очень желательно, чтобы в этом списке был хоть один иностранный источник. Благо с Гугл-переводчиком и YouTube сейчас не проблема читать в интернете или смотреть в любое время на любом языке", - советует эксперт.

Критически относитесь к новостям из анонимных источников

"Когда слышите новости из "анонимных источников", то заменяйте в голове эту фразу на словосочетание "какой-то дядя". Это позволит спокойнее относиться к сенсациям. Сами сравните как звучит: "анонимный источник говорит, что…" и "какой-то дядя говорит, что …". Правда же, есть разница?" - добавляет Карпьяк.