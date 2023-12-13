Хайповые новости, анонимные источники и псевдоэксперты: как не потеряться в информационном хаосе

Колонка журналиста и ведущего телемарафона "Єдині новини" Вадима Карпьяка для РБК-Украина – о том, как следует воспринимать новости во время войны, какой информации можно доверять и почему следует фильтровать медийный поток.

"Так как там на самом деле?" Эту фразу слышал каждый журналист, чье лицо появляется в телевизоре. Этот вопрос от зрителей я регулярно выслушиваю уже 10 лет и он предполагает, что мы как журналисты чего-то не договариваем людям.

Зрители подозревают, что есть общеизвестные новости, а есть какие-то секретные, только для своих. И объяснение, что "новости для своих" и всяческие инсайды – это чаще всего просто непроверенные слухи, мои собеседники воспринимать не хотят. Они и дальше считают, что где-то есть незаиленный источник информации, из которого пьют политические небожители. Ну и журналистам время от времени достается.

На самом деле такой источник если когда-то и был, то давно превратился в огромную лужу, куда сливают и вполне пригодную для жизни воду и всяческие нечистоты. Инструментом, который должен все это фильтровать и превращать в что-то пригодное для потребления, должны быть журналисты. Но мы уже давно не справляемся с выливающимися на нас объемами информации. А с начала большой войны проблема стала особенно заметной, и я выделил для себя три проблемных момента.

Во-первых, новостей стало много. Война обостряет потребность в информации, потому что от нее зависит наше физическое выживание. А поскольку есть спрос, значит есть и предложение. И этого предложения стало так много, что большинство новостей с утра не доживают до обеда.

Я помню времена, когда серьезное событие, как информационный повод, могло держаться в фокусе внимания общества до недели. Лет 5 назад этот промежуток уже составлял 2-3 дня. А сейчас новостей столько, что утреннее сообщение на серьезную тему не доживает в памяти зрителей до вечера, потому что его перекрыли обеденные и вечерние сообщения. Информационный поток настолько велик, что абсолютное большинство людей просто не успевает его анализировать и делать выводы.

Во-вторых, как и в любой ситуации повышенного спроса, появились спекулянты. В нашем журналистском кругу это ситуация, когда в новости почему-то начали засчитывать комментарии. То есть есть новости как объективные факты, а есть комментарии об этих фактах. Так вот, сейчас мы часто видим, когда комментарии подменяют собой новости. Конечно, Аристотель учил, что факты без комментариев ничего не значат. Но одно дело, когда это комментарий человека, наделенного полномочиями что-либо менять или принимать решения, а другое дело, когда человек комментирует не свою сферу. Или вообще представляется как "эксперт".

С экспертностью у нас вообще все плохо. В классическом понимании эксперт – это человек, которому вы готовы платить за его экспертное мнение и доверяете этому мнению через соответствующую репутацию личности. Тогда есть смысл интересоваться комментариями таких экспертов. Если это просто "я художник, я так вижу" и комментирую все – от ситуации с энергетикой до выборов президента США, то это не эксперт.

И третья проблема – злоупотребление анонимными источниками. Я сейчас рискую звучать как ворчливый дед, но раньше ссылка на анонимный источник в приличном журналистском обществе допускалась один раз за статью. Ты можешь упомянуть его в материале, но правила хорошего тона предполагали этим не злоупотреблять. Сейчас вполне распространена ситуация, когда весь материал можно построить на информации от так называемых "анонимных источников". А проверить их реальность и ценность никто, кроме самого автора, не может. Таким образом, кстати, легализуется масса слухов и вбросов, когда журналистам специально "скармливают" какую-то информацию для дальнейшей легализации. Ведь одно дело, если слухи о политике распускает другой политик и совсем другое, если этот слух звучит в статье уважаемого издания, но представлен не как слух, а как инсайдерская информация от анонимного источника.

И это проблема не только украинской журналистики. Западная, на которую мы ориентируемся, тоже принялась злоупотреблять этим приемом. Кстати, это, в основном, проблема печатной прессы и интернета, потому что телевидение, на которое часто сейчас сетуют, не может позволить себе спекулировать анонимными источниками. Телевидение как раз должно показывать картинку и я не могу сажать в кадр кого-то в маске и с измененным голосом рассказывать новости. Человек в новостях по телевидению – это человек с лицом и голосом, существование которого можно проверить. Если это не российское телевидение, конечно.

Подытоживая, очень хотелось бы завернуть какую-нибудь красивую метафору о том, что человек на 70% состоит из воды, и эти же 70% – это количество бессмысленной информации, которая выливается на наши головы. Но такое сравнение, как и любое другое, традиционно будет хромать из-за своей неоднозначности. Поэтому подытожу иначе и позволю себе дать вам три совета на эту тему.

1. Перестаньте постоянно проверять новостную ленту. Краткий обзор утром и более подробный вечер помогут сконцентрироваться на важном для вас. Тем более что большинство телеканалов и изданий имеют итоговые выпуски, в которых собирают все самое важное за день. И не бойтесь пропустить что-нибудь важное. В современном мире у вас просто нет на это шансов.

2. Выберите себе до 5 источников информации и следите за ними. Желательно, чтобы среди них был один, чья оценка событий не соответствует вашим убеждениям. Такую информацию будет неприятно потреблять, но это важно для формирования объективной картины событий. И еще очень желательно, чтобы в этом списке был хоть один зарубежный источник. Благо с Гугл-переводчиком и YouTube сейчас не проблема читать в интернете или смотреть на любом языке.

3. Когда слышите новости из "анонимных источников", то заменяйте в голове эту фразу словосочетанием "какой-то дядя". Это позволит более спокойно относиться к сенсациям. Сами сравните как звучит: "анонимный источник говорит, что…" и "какой-то дядя говорит, что…". Правда, есть разница?