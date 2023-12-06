В иностранных СМИ готовят дезинформацию против высшего руководства Украины, - ЦПД
В иностранных СМИ готовится дезинформационная кампания против высшего руководства Украины с целью раскола общества.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
Как сообщается, планируется серия публикаций с дезинформацией против военно-политического руководства Украины, которая выйдет на англоязычных ресурсах.
Их готовят иностранные журналисты, имеющие опыт работы в России, в частности, во времена начала власти диктатора Владимира Путина.
"Целью таких действий является раскол в украинском обществе", - отметили в ЦПД.
Дезинформация и фейки РФ против Украины
Напомним, ранее мы сообщали, что в ближайшее время Российская Федерация запустит волну дезинформации о причинах приостановки обменов военнопленными. Таким образом, страна-террорист будет пытаться оправдать свое бездействие.
Отмечается, что целью кампании по дезинформации является:
- попытка дестабилизировать ситуацию внутри общества;
- посеять недоверие к государственным органам, занимающимся организацией обменов пленными.
Также недавно в сеть попало видео с главнокомандующим ВСУ Валерием Залужным, где он якобы призывает украинцев к "перевороту", а военных - "не подчиняться преступным приказам власти".
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