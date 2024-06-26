Как убрать твердый воск от свечи из ковра: простые решения для тщательной очистки

Свечи, кроме создания романтической атмосферы, во время блекаутов используются и с практической целью - для освещения помещения. Однако нередко жидкий воск капает на пол или ковер, из которого убрать эти пятна сложнее.

О том, как удалить воск и парафин с ковра, говорит РБК-Украина (проект Styler).

Как удалить воск и парафин с ковра

Удалить воск и парафин из ворса ковра действительно не так сложно, однако процедура несколько отличается в соответствии с материалом, из которого сделана свеча. К тому же это определяет выбор чистящих средств для ковра.

Ведь состав продукта влияет на то, как крепко "держится" расплавленная свеча в волокнах.

Как удалить прозрачный парафин с ковра

Убрать пятно от прозрачного парафина из ковра, вероятно, легче всего - этот продукт обычно не содержит красителей, которые "застревают" в волокнах.

В первую очередь стоит дождаться застывания парафина - или охладить его. Ошибочно пытаться удалить парафин, пока он еще редкий или мягкий - так он может лишь глубже проникнуть в ворс.

Для ускорения охлаждения парафина положите несколько кубиков льда в пластиковый герметичный пакет для хранения продуктов, который следует поместить на пятно и оставить на 10 минут.

После этого, чтобы убрать парафин с ковра, следует выполнить следующие шаги:

соскребите как можно больше застывшего парафина с помощью ложки или тупого ножа;

пропылососьте место, чтобы убрать крошки парафина;

положите на место пятна 5 слоев бумажных полотенец или салфеток;

включив утюг на подогрев (не используйте слишком горячий утюг, поскольку он может расплавить волокна ковра), прогладьте салфетки, чтобы размягчить парафин;

при необходимости заменяйте салфетки, чтобы впитать все.

В случае необходимости после этой процедуры можно использовать спирт, смочив в нем старую щетку и протерев пятно. Однако сначала протестируйте спирт на другом участке, чтобы убедиться, что жидкость не обесцвечивает ковер.

Как удалить цветной парафин

Если свеча содержит краситель и на ковре остались следы цвета, существует несколько способов вывести пятно после того, как большая часть парафина будет удалена.

Нанести спирт: этот метод действует для любого цвета или типа ковра, а все, что нужно - нанести несколько капель медицинского спирта на загрязненный участок и промокнуть пятно бумажным полотенцем.

Сделать пасту из кислородного отбеливателя и воды: этот способ можно использовать для любого цвета и ковра, кроме шерстяного. Нанесите пасту на пятно и оставьте по крайней мере четыре часа, после этого удалить остатки с помощью пылесоса.

Протереть перекисью водорода: перекись можно использовать для любого типа белого ковра - для этого следует нанести жидкость на пятно и перекись будет действовать как отбеливатель.

Как удалить пятно от натурального воска

От парафина натуральный воск отличается составом - содержит эфиры и жиры - а также желтоватым цветом. Это несколько усложняет процесс удаления. К тому же жир в воске требует более агрессивных средств - таких, как нашатырь и скипидар.

Для того чтобы убрать натуральный воск с ковра, советуют сделать следующее:

Вот один из способов, как убрать свечу с ковра:

смешать скипидар с нашатырем в пропорции 1:1;

нанести раствор на восковое пятно с помощью губки, предварительно проверив действие средства на другом участке;

через 30 минут удалить воск и средство мягкой щеткой;

пропылесосить ковер и оставить высыхать без применения фена.

Как почистить ковер от воска с красителями.

В этом случае, чтобы убрать пигмент, рекомендуют промыть пятно до начала удаления воска с красителем. После этого чистить ковер рекомендуют делать следующим образом:

удалите как можно больше воска так же, как в случае с прозрачным парафином, без использования спирта;

после того, как на салфетке не будет воска, нанесите средство для очистки ковров, или сделайте раствор самостоятельно - смешав теплую воду и бесцветное моющее средство;

подождите, пока подействует средство, или же, если использовалась "домашняя" смесь, удалите жидкость с воском с помощью губки;

промойте участок ковра водой и дождитесь высыхания;

пропылесосьте ковер, чтобы поднять ворс.

Такие способы могут помочь удалить пятна от воска и парафина - прозрачных и с красителями. Однако, если ковер старинный или ручной работы, лучше отнести его в химчистку или запросить дополнительную рекомендацию ковровщика.