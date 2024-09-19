Как чистить тостер, чтобы он не заржавел: действенные домашние методы

Тостер - полезный прибор, который помогает быстро поджарить хлеб до идеальной корочки. Но периодически следует чистить тостер, ведь от регулярного использования он загрязняется.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как почистить тостер, чтобы прибор не портился.

Как почистить тостер снаружи

Перед чисткой выключите тостер из розетки и дайте ему остыть. Мыть тостер нельзя. Даже перед первым использованием - в этом случае пустой тостер без упаковки следует включить на максимальный режим нагрева.

Затем, когда устройство автоматически выключится, следует подождать до охлаждения и повторить процедуру. После этого можно использовать тостер.

Однако очистить поверхность можно сухой салфеткой или мягкой губкой с моющим средством. Также, для того чтобы почистить пластиковый корпус тостера, можно сделать пасту из соды и воды.

Очистить металлические корпуса можно с помощью уксусного раствора. Протирать тостер снаружи рекомендуют после каждого использования.

Как почистить тостер внутри

Хотя очистка различных элементов тостера имеет свои особенности, прежде всего, необходимо отключить тостер от электросети и дождаться полного охлаждения прибора.

Как почистить тостер от крошек

Со временем в тостере скапливаются крошки, поэтому его следует периодически чистить от них, чтобы прибор работал должным образом. Большинство тостеров имеют выдвижной лоток для крошек на дне.

Вытащите лоток, и вытряхните крошки в мусорку. Такую процедуру рекомендуют делать после каждого использования тостера, подождав, когда устройство остынет.

Лоток для крошек можно мыть вручную и тщательно очищать с помощью средства для мытья посуды и мягкой губки или тряпки. После мытья сразу протрите лоток чистой тряпкой.

Чистить тостер нужно внутри и снаружи (иллюстративное фото: Freepik)

Если тостер не имеет съемного поддона, почистить прибор от крошек можно следующими способами:

потрясти над полотенцем или тарелкой, чтобы высыпать крошки;

почистить мягкой сухой щеткой (например, зубной щеткой), смоченной в уксусе;

смахнуть крошки кисточкой;

использовать фен на холодном режиме, чтобы "выдуть" крошки.

Как чистить решетки тостера

Если решетка тостера снимается, ее также следует регулярно чистить. Снимите ее, промойте чистой водой и тщательно высушите, прежде чем ставить обратно в тостер.

Даже при сильном загрязнении нельзя использовать агрессивные химические средства или абразивы при чистке решеток, поскольку они могут повредить покрытие.

Поэтому, чтобы почистить решетки тостера, используют натуральные средства:

паста из пищевой соды и воды - смесь наносят на загрязненные поверхности на 15 минут, затем протирают мягкой щеткой, смывают остатки пасты и вытирают решетки досуха;

паста из соды и соли - одинаковые части соли и соды нужно залить несколькими ложками воды, а затем почистить пастой решетки;

паста соды с уксусом - применяется так же, как паста с водой, но эффект сильнее.

При очистке решеток тостера нельзя царапать поверхность или использовать жесткие щетки.

После того как детали будут чистыми, тщательно смойте остатки домашнего средства и протрите детали досуха. Только тогда их можно устанавливать обратно в тостер.