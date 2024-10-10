Как чистить антипригарную посуду, чтобы сохранить ее свойства: ключевые советы

Посуда с антипригарным покрытием - незаменимая вещь на кухне. Однако антипригарная посуда требует тщательной очистки и ухода, чтобы поддерживать ее в идеальном состоянии.

РБК-Украина (проект Styler) собрали советы о том, как правильно чистить посуду с антипригарным покрытием.

Как правильно чистить антипригарную посуду

Очистка антипригарной посуды имеет свои особенности, ведь поверхность чувствительна к внешнему воздействию:

Подождите, пока посуда с антипригарным покрытием остынет, прежде чем мыть ее. Никогда не погружайте горячую сковороду в холодную воду, так как это может привести к деформации.

Не следует мыть антипригарную посуду в посудомоечной машине, даже если это указано производителем. Ручная мойка безопаснее и помогает сохранить покрытие.

Всегда мойте посуду после каждого использования. Это поможет легче убрать жир и предотвращать возможные царапины при очистке устаревшей грязи.

Не используйте горячую воду для мытья антипригарной посуды, лучше использовать воду комнатной температуры. Высокая температура может сократить срок службы сковороды и кастрюль с антипригарным покрытием.

Используйте мягкие средства для мытья посуды. Агрессивные средства могут повредить антипригарное покрытие.

Избегайте использования абразивных и металлических губок. Стальная вата и даже жесткие пластиковые щетки для чистки могут нанести вред антипригарному покрытию вашей посуды.

Антипригарную посуду нельзя мыть жесткими щетками (иллюстративное фото: Freepik)

Чтобы лучше удалить грязь и жир, используйте нейлоновую или микрофибровую тряпку, или губку.

Убедитесь, что антипригарная посуда полностью сухая, прежде чем хранить ее, чтобы предотвратить накопление влаги и образование ржавчины. Подождите, пока посуда высохнет, или вытрите ее полотенцем.

Как почистить антипригарную поверхность

При правильном мытье чистить антипригарную посуду довольно просто:

сперва замочите посуду на 10-15 минут в теплой мыльной воде, налив в раковину примерно 1 ч. л. средства для мытья посуды;

помойте посуду, используя мягкую губку;

еще раз промойте посуду с антипригарным покрытием теплой водой;

вытрите поверхность мягкими полотенцами или салфетками.

В качестве альтернативы агрессивным бытовым моющим средствам для удаления жира, содержащих едкие кислоты, попробуйте полностью натуральный вариант из пищевой соды.

Посуду с антипригарным покрытием можно чистить пастой из соды (иллюстративное фото: Freepik)

Смешайте пищевую соду с водой или оливковым маслом, пока она не приобретет консистенцию зубной пасты. Это отличный вариант экологически чистого средства, которое помогает удалить пригоревший жир.

Однако пищевая сода является абразивным веществом, поэтому не трите и не скребите ею сковороду - только нанесите пасту и подождите примерно 15 минут.