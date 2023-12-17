Как правильно мыть расчески для волос: вы не знали этих секретов

Сила, здоровье и красота ваших волос зависит не только от образа жизни или качества уходовой косметики. Важную роль играет еще и чистота любимого гребешка.

О том, как правильно ухаживать за своей расческой, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Telegram-канал стилистки Элиз Ган "Карманный стилист".

Как правильно ухаживать за расческой

Каждая девушка желает иметь здоровые и красивые волосы, которые будут сиять и радовать свою владелицу, но для этого стоит знать, что ваша расческа также должна быть в хорошем состоянии. Часто мы не обращаем на это внимания и запускаем состояние своей расчески.

Но на самом деле его нужно также чистить и делать правильно, чтобы не повреждать свои локоны, не травмировать их и помогать им расти красивыми и красивыми.

Однако есть несколько правил, которые помогут вам сохранить любимую расческу в хорошем состоянии и позволит помочь вашим волосам быть более здоровыми и привлекательными.

Как правильно догладить за гребешкой (фото: Freepik)

Что нужно делать, чтобы сохранить расческу в хорошем состоянии

уберите с расчески остатки волос, застрявших между зубцами

положите расческу в теплую воду с мягким моющим средством, например с шампунем

промойте его под водой и нанесите моющее средство на гребнечке

используйте мягкую или зубную щетку, чтобы тщательно очистить каждый зубец и поверхность

еще раз тщательно промойте его под проточной водой, полностью избавившись от моющего средства

просушите расческу полотенцем и оставьте его для полного высушивания

он должен быть абсолютно сухим, прежде чем вы используете его снова.

Следовательно, следуя этим простым правилам, вы сможете правильно ухаживать за своей расческой и сохранять состояние своих волос хорошим. А это довольно важно, поэтому обращайте как можно больше внимания на такие мелкие детали, как чистота гребешка, материал из которого он изготовлен и его функциональность.