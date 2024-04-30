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Как будут работать банки в Украине на Пасху 2024: график работы

Вторник 30 апреля 2024 14:48
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Как будут работать банки в Украине на Пасху 2024: график работы Будут ли работать на Пасху отделения банков - знают не все (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Ирина Костенко

Как будут работать банки в Украине в течение майских праздников и на Пасху 5 мая, а также будет ли изменяться график работы отделений "ПриватБанка" и "Ощадбанка" - актуальный для многих граждан вопрос.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, как будет работать Система электронных платежей НБУ, а также отделения "ПриватБанка" и "Ощадбанка" на фоне грядущих майских и Пасхальных праздников.

При подготовке материала были использованы следующие источники: официальный Telegram-канал Национального банка Украины, официальные сайты "ПриватБанка" и "Ощадбанка".

Как будет работать СЭП НБУ

Система электронных платежей (СЭП) Национального банка Украины уже более года работает в режиме 24/7/365. Она обеспечивает проведение межбанковских платежных операций в гривне через счета, открытые в Нацбанке (99% межбанковских платежей в национальной валюте в пределах нашей страны).

Все банки Украины, подключенные к системе, могут осуществлять платежи клиентов круглосуточно и без выходных (учитывая собственные потребности и потребности своих клиентов).

В НБУ также напомнили, что в период действия военного положения в Украине временно приостановлено действие отдельных норм законодательства о труде.

Так, закон "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения" определяет, что отменяются праздничные и нерабочие дни, в том числе не переносится выходной день на следующий после праздничного, если он приходится на субботу или воскресенье.

Исходя из этого, обычными рабочими днями для финансовой системы будут:

  • среда, 1 мая (День труда)
  • понедельник, 6 мая (следующий день после Пасхи)
  • среда, 8 мая (День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 гг.)

В воскресенье, 5 мая, когда украинцы будут праздновать Пасху, отделения банков работать не будут.

Как будет работать "ПриватБанк"

В "ПриватБанке" о дополнительных выходных днях, связанных с Пасхой или майскими праздниками, также не сообщали.

Согласно информации пресс-службы, ежедневно по всей стране работает более 1000 отделений, 5000 банкоматов и 10 000 терминалов самообслуживания "ПриватБанка".

В колл-центре банка подтвердили, что праздничных выходных сейчас нет. Исходя из этого, отделения "ПриватБанка" будут работать по своему обычному графику.

Например, в Киеве большинство отделений работают с понедельника по пятницу - с 9:00 до 18:00 (с перерывом в кассе на обед с 13:00 до 14:00). Некоторые отделения могут быть "дежурными" в субботу. Однако все они не работают в воскресенье.

Исходя из этого, в "ПриватБанке":

  • среда, 1 мая (День труда) - рабочий день
  • воскресенье, 5 мая (Пасха) - выходной день
  • понедельник, 6 мая (следующий день после Пасхи) - рабочий день
  • среда, 8 мая (День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 гг.) - рабочий день

В то же время услуги интернет-банкинга "Приват24" доступны круглосуточно и без выходных.

Как будут работать банки в Украине на Пасху 2024: график работы

Отделения "ПриватБанка" в Киеве (скриншот: privatbank.ua/map)

Как будет работать "Ощадбанк"

Отделения "Ощадбанка" также будут работать по своему обычному графику - несмотря на праздники.

Например, в Киеве большинство из них открыты для посетителей с понедельника по пятницу с 9:00 до 18:00 (без перерыва на обед). В то же время суббота и воскресенье - выходные дни.

Итак, на майские праздники и Пасху "Ощадбанк" будет работать по вышеупомянутому графику большинства банков:

  • среда, 1 мая (День труда) - рабочий день
  • воскресенье, 5 мая (Пасха) - выходной день
  • понедельник, 6 мая (следующий день после Пасхи) - рабочий день
  • среда, 8 мая (День памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне 1939-1945 гг.) - рабочий день

В то же время, интернет-банкинг и платежная система "Ощад 24/7" работает круглосуточно и без выходных.

В пресс-службе банка отметили также, что с 30 апреля 2024 года для клиентов - внутренне перемещенных лиц, по счетам которых установлены ограничения и которые по объективным причинам не могут физически обратиться в отделение "Ощадбанка" - введена процедура идентификации личности владельца счета путем видеовызова в контакт-центр.

Для назначения (заказа) видеовызова необходимо перейти по ссылке и выбрать желаемую дату и время.

Как будут работать банки в Украине на Пасху 2024: график работы

Отделения "Ощадбанка" в Киеве (скриншот: oschadbank.ua/map)

Напомним, ранее мы рассказывали, как будет работать "Новая почта" на Пасхальные праздники.

Читайте также о графике работы магазинов Rozetka на Пасху.

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