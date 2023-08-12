Это проблема взрослых. Как защитить своего ребенка от буллинга и научить стоять за себя

В Украине проблема школьного буллинга получила широкую огласку довольно давно, и по разным данным 67% детей в Украине в возрасте от 11 до 17 лет сталкивались с проблемой буллинга, а 24% - становились жертвами травли.

Булинг, или травля - это разновидность насилия, которое может быть долговременным, физическим или психологическим. Стоит сказать, что такая реакция травящего не является самозащитой и никак не поддерживается нормативно-правовыми актами.

Поэтому Styler пообщался с экспертами о природе буллинга и как научить ребенка противостоять обидам.

Каким может быть буллинг

Травля бывает нескольких разновидностей:

физическая

сексуальная

экономическая

психологическая

кибербуллинг, т.е. травля онлайн

Глава ОО "Батьки SOS" Алена Парфенова говорит, что в школах чаще всего встречается экономический буллинг. Он случается из-за того, что родители не сдают деньги на школьные расходы.

"И бывает, что учитель, не получающий родительских средств, не может спокойно учить того ребенка. А психологический или физический буллинг возникает на основе конфликтов между детьми или между взрослыми и детьми", - объяснила она.

За первые четыре месяца 2023 в Украине зафиксировали 99 фактов буллинга. Это говорит о том, что проблема снова стала актуальной и требует работы на местах.

Статистика случаев травли в школах Украины продолжает расти (иллюстративное фото: Freepik)

Причины, по которым может возникать буллинг:

человеческое неравенство

нетолерантность общества

насилие в семье или другие травматические факторы в воспитании

формирование иерархии в детском коллективе

отношение к насилию в самом обществе

В Киевской области произошел вопиющий случай

В частной школе в Ирпене одноклассники избили мальчика во время прогулки по улице. В это время учительница была в 15 метрах от детей, но занималась другими делами. Инцидент произошел еще зимой, но мама Валерия Татарчук не решалась на огласку, пока ее ребенок не будет в безопасности.

После избиения мальчику диагностировали сотрясение мозга. Чтобы устранить последствия травмы, он несколько месяцев проходил лечение. В мае его снова госпитализировали.

Со школы мама решила не забирать сына, потому что это тоже большой стресс для ребенка. И ждала реакции администрации. Однако один из учителей объяснял ребенку, что такое уголовный кодекс и какую ответственность ученик будет нести, если будет нарушать правила школы.

После этого мама сразу написала заявления во все местные, районные, областные и государственные образовательные учреждения, а сына - забрала.

В комментарии Styler она рассказала, что даже семь месяцев спустя ее ребенок все еще сложно переживает случай буллинга. По ее словам, в новом классе он боялся выходить к доске, чтобы над ним не смеялись.

Дети всегда тяжело переживают последствия буллинга, и бороться с ними иногда можно на всю жизнь (иллюстративное фото: Freepik)

Мальчик продолжает работать с психологом, но последствия травли можно преодолевать годами.

Валерия советует родителям, которые столкнулись с аналогичной проблемой, дать ребенку понимание, что его права будут защищены.

Кроме того, следует поговорить с детьми о случившемся.

"Я сказала сыну, что он точно ни в чем не виноват, что я на его стороне и что мы будем отстаивать его права. И, знаете, он хоть еще и маленький, но в его глазах я увидела облегчение. Он даже сейчас спрашивает: "Мама, а уже все виновные наказаны?" То есть ребенок понимает, что по отношению к нему это было несправедливо, и так не должно быть", - говорит мама мальчика.

Следует обратить внимание, что ни в одном заявлении или посте Валерии речь не идет об обвинениях в адрес детей, которые обидели ее сына. Ведь буллинг - это проблема взрослых, а не детей.

"У меня нет претензий к детям. У меня есть претензии только к администрации школы, к учителям, которые должны нести ответственность. Если они берут за это (за работу - ред.) деньги, они берут на себя определенные обязательства", - объясняет свою позицию женщина.

Сегодня дело сдвинулось с мертвой точки. Правоохранители переквалифицировали ее в статью 137 о служебной халатности.

Что говорят специалисты

Гештальт-терапевт Любовь Рудницкая отмечает, что с ребенком нужно неоднократно говорить о буллинге. При этом объясняйте, что буллинг - это агрессивное и неприятное поведение одного ребенка или группы детей по отношению к другому ребенку, сопровождающееся постоянным физическим и психологическим воздействием.

"Мы должны помнить, что ребенок, который буллят чаще всего ранее был жертвой травли или насилия. Все поведение детей опирается на происходящее в их жизни", - рассказывает эксперт.

Те, кто травят, нападают первыми, потому что боятся, что их обидят. Такая природа буллинга.

Если обижают вашего ребенка, обязательно говорите с ним об этом!

"Нужно объяснять, что обижающий является холодным человеком, боль других его не волнует. Скажите, что это не нормально, и что вы обязательно защитите своего ребенка", - советует психотерапевт.

Ваш ребенок должен доверять вам и иметь возможность обратиться за помощью.

Доверительные отношения с ребенком очень важны для того, чтобы он мог делиться с вами проблемами, а вы - помогли их решить (иллюстративное фото: Freepik)

Как научить ребенка самостоятельно защищаться

учите никогда не терпеть обид и не давать себя ударить

искать взрослого, который может помочь и защитить

сразу сообщать старшим о складывающихся ситуациях

научите ребенка говорить "нет", "стоп", "со мной так нельзя"

уважайте личные границы ребенка, чтобы он понимал, как с ним можно, а как - нет

Если проблема с травлей уже возникла, психолог советует сначала говорить о ней с работниками школы. Однако, если учебное заведение не идет навстречу, тогда появляется смысл обращаться в полицию.

А если ваш ребенок травит других?

С такими случаями нужно работать на всех уровнях.

"Начните с себя, проанализируйте, есть ли у вашей семьи издевательство, критика, психологическое или физическое насилие. Если да, тогда подумайте, как можно изменить ситуацию. Здесь может помочь психолог или психотерапевт", - объясняет Рудницкая.

Присоединиться могут школьные работники: психолог, классный руководитель, директор. Но это должна быть именно конструктивная помощь, а не попытки наказания или перевоспитания ребенка.