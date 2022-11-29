Начались роды в заблокированном лифте: в Киеве спасатели помогли беременной женщине

В Киеве в Святошинском районе в понедельник, 29 ноября, в лифте застряла беременная женщина, у которой начались роды. На помощь вызвали спасателей.

Об этом сообщили на странице столичной Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Инцидент произошел на улице Симиренко, 13

По словам спасателей, в 18:42 к ним поступило сообщение о том, что в Святошинском районе столицы в лифте 9-этажного жилого дома застряла беременная женщина, у которой начались роды.

Как оказалось, 30-летняя киевлянка находилась в заблокированном лифте между 5-м и 6-м этажами. С помощью шансового инструмента спасатели открыли дверь лифта, достали ее и передали медикам для транспортировки в роддом.

Что делать, если застряли в лифте

Если кабина лифта, в котором вы ехали, остановилась, необходимо соблюдать несколько правил. Они помогут вам безопасно выбраться из лифта. Прежде всего, не совершайте необдуманных действий и не пытайтесь выбраться своими силами.

Такие попытки грозят опасностью для здоровья и жизни. Нельзя нажимать на все кнопки поочередно, не стоит пытаться раскачать кабину, а также открывать дверь и выбираться.

В частности, следует придерживаться такой инструкции: