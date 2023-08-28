Как бесплатно получить протез и кому государство их гарантирует

Сейчас для получения качественного протеза не всегда нужно ждать установления инвалидности. Кроме того, граждане Украины могут быть обеспечены протезными изделиями за счет государственного бюджета.
О том, как бесплатно получить протез, какие документы нужны и кому государство гарантирует подобную помощь, читайте далее в материале Styler.
Протезирование в Украине - бесплатное. Чтобы получить качественный протез, не нужно собирать деньги и ехать за границу. Средства на это ежегодно закладывают в государственный бюджет.
Бесплатное протезирование и обеспечение средствами реабилитации осуществляется на основании постановления Кабинета министров №321, принятого 5 апреля 2012 года. Согласно документу, к техническим средствам реабилитации людей с ампутацией конечностей относятся, в частности:
Лица с инвалидностью не только обеспечиваются техническими и другими средствами реабилитации, но и получают по желанию компенсацию за соответствующие самостоятельно приобретенные технические и другие средства реабилитации (в порядке очередности согласно индивидуальной программе реабилитации).
Постановление предусматривает как бесплатное протезирование, так и периодическую смену протезных изделий. При непарной ампутации плановая замена осуществляется один раз в три года, при парной - один раз в год.
Государство также покрывает обслуживание и ремонт протеза.
Получить бесплатный протез имеют право все украинцы (не только военные).
Если человек пострадал в результате войны, для обеспечения протеза не нужно ждать установления инвалидности. В других случаях - установление инвалидности необходимо.
В целом социальные гарантии по обеспечению вспомогательными средствами реабилитации распространяются на:
Военные ныне снабжаются двумя видами протезов: механическими и электрическими, а сумма компенсации для них - втрое больше по сравнению с гражданскими.
Максимальная компенсация стоимости протеза - два миллиона гривен (сумма покрывает достаточно серьезные пожелания и высокие функциональные возможности протеза как верхних, так и нижних конечностей).
Для каждого типа протеза правительство определяет граничную стоимость. Тип протеза определяет либо военно-врачебная комиссия, либо протезное предприятие.
Подать документы для бесплатного получения протезов по государственной программе можно несколькими способами:
Для первичной регистрации на получение помощи от государства необходимо иметь заключение одной из специализированных комиссий:
Если вы подаете документы онлайн, достаточно будет сканированной копии или фотокопии.
Кроме того, необходимо будет предоставить:
Для детского протезирования требуются свидетельство о рождении и документы родителей (или заменяющих их лиц).
Военным следует подготовить также:
После первоначальной подачи документов необходимо:
Если все документы собраны и заявка на протезное предприятие подана, его специалисты подписывают с вами все необходимые бумаги и начинают изготовлять протез.
В этот период работники предприятия могут обращаться к вам для уточнения необходимой информации, параметров, приглашать на примерку и т.д.
В простых случаях для изготовления бесплатного протеза достаточно около трех недель. В среднем протезное предприятие должно предоставить готовое изделие в течение 45 рабочих дней.
Максимальное же время ожидания - с момента подачи документов до обеспечения протезом - три месяца.
При получении вспомогательного средства реабилитации не забудьте внимательно изучить его технические характеристики, ознакомиться с инструкциями по эксплуатации и забрать талон на гарантийное обслуживание.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине заработала первая онлайн-платформа о протезировании.
Кроме того, в США учредили фонд по протезированию украинских военных.