Як безкоштовно отримати протез та кому держава їх гарантує

Нині для отримання якісного протеза не завжди потрібно чекати встановлення інвалідності. Крім того, громадяни України можуть бути забезпечені протезними виробами за рахунок державного бюджету.
Про те, як безкоштовно отримати протез, які документи потрібні та кому держава гарантує подібну допомогу, читайте далі в матеріалі Styler.
Протезування в Україні - безоплатне. Щоб отримати якісний протез, не потрібно збирати гроші та їхати за кордон. Кошти на це щороку закладають до державного бюджету.
Безкоштовне протезування та забезпечення засобами реабілітації здійснюється на підставі постанови Кабінету міністрів №321, схваленої 5 квітня 2012 року. Згідно з документом, до технічних засобів реабілітації людей з ампутацією кінцівок належать, зокрема:
Особи з інвалідністю не тільки забезпечуються технічними та іншими засобами реабілітації, але й отримують за бажанням компенсацію за відповідні самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації (в порядку черговості згідно з індивідуальною програмою реабілітації).
Постанова передбачає як безкоштовне протезування, так і періодичну заміну протезних виробів. При непарній ампутації планова заміна здійснюється один раз на три роки, при парній - один раз на рік.
Держава також покриває обслуговування та ремонт протезу.
Отримати безоплатний протез мають право всі українці (не тільки військові).
Якщо людина постраждала внаслідок війни, для забезпечення протезу не потрібно чекати встановлення інвалідності. В інших випадках - встановлення інвалідності необхідне.
В цілому соціальні гарантії щодо забезпечення допоміжними засобами реабілітації розповсюджуються на:
Військові нині забезпечуються двома видами протезів: механічними та електричними, а сума компенсації для них - втричі більша у порівнянні з цивільними.
Максимальна компенсація вартості протеза - два мільйони гривень (сума покриває досить серйозні побажання й високі функціональні можливості протеза як верхніх, так і нижніх кінцівок).
Для кожного типу протеза держава визначає граничну вартість. Тип протеза визначає або військово-лікарська комісія, або протезне підприємство.
Подати документи для безоплатного отримання протезів за державною програмою можна у кілька способів:
Для первинної реєстрації на отримання допомоги від держави, необхідно мати висновок однієї зі спеціалізованих комісій:
Якщо ви подаватимете документи онлайн, достатньо буде сканованої копії або фотокопії.
Крім того, необхідно буде надати:
Для дитячого протезування потрібні свідоцтво про народження та документи батьків (або осіб, які їх замінюють).
Військовим варто підготувати також:
Після первинної подачі документів необхідно:
Якщо всі документи зібрані й заявка до протезного підприємства подана, його фахівці підписують із вами усі необхідні папери та починають виготовляти протез.
У цей період працівники підприємства можуть звертатися до вас для уточнення необхідної інформації, параметрів, запрошувати на примірку тощо.
У простих випадках для виготовлення безоплатного протезу достатньо близько трьох тижнів. В середньому протезне підприємство має надати готовий виріб упродовж 45 робочих днів.
Максимальний же час очікування - з моменту подання документів до забезпечення протезом - три місяці.
Під час отримання допоміжного засобу реабілітації не забудьте уважно вивчити його технічні характеристики, ознайомитися з настановами щодо експлуатації та забрати талон на гарантійне обслуговування.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні запрацювала перша онлайн-платформа про протезування.
Крім того, у США заснували фонд із протезування українських військових.