Как Белле Хадид удалось стать иконой уличного стиля

Чувство баланса между классикой и авангардом

Белла умеет сочетать классические элементы гардероба с более авангардными и экспериментальными образами. Ее стиль часто включает в себя винтажные вещи, которые выглядят современно, благодаря тому, как они сочетаются с другими элементами одежды. От маек с принтами до классических джинсов и джинсов "мом", Белла демонстрирует, как можно играть с модой без необходимости следовать всем трендам.



Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Классические элементы уличного стиля

Белла мастерски комбинирует элементы уличной моды, такие как спортивные костюмы, худи, кроссовки, бейсболки и большие солнцезащитные очки. Это позволяет ей выглядеть одновременно стильно и комфортно. Она всегда знает, как добавить несколько простых аксессуаров, чтобы образ выглядел завершенным, но не перегруженным.



Стиль Беллы Хадид (фото:Getty Images)

Игра с цветами и текстурами

Хотя Белла часто выбирает нейтральные цвета, такие как черный, белый и серый, она не боится экспериментировать с более яркими оттенками или нестандартными текстурами. Ее стильный вид часто охватывает контрастные элементы, которые создают элегантный, но непринужденный вид.



Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Персональный подход к аксессуарам

Аксессуары - это важная часть ее образа. Белла часто дополняет уличные наряды стильными сумками, цветными очками или шапками, что добавляет индивидуальности ее облику. Важной частью ее стиля стали также разнообразная обувь, от классических кроссовок до изящных ботинок на платформе.



Как одевается Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Вдохновение из прошлого

Белла активно черпает вдохновение из моды 80-90-х годов, что стало характерным для уличного стиля последних лет. Ее образ часто включает элементы из прошлого, такие как бомберы, джинсовые куртки или велюровые костюмы. Она умеет комбинировать эти вещи так, чтобы они выглядели актуально и модно даже сейчас.



Модные образы от Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Натуральность и удобство

Она выбирает не только дизайнерские бренды, часто в ее образах встречаются простые базовые вещи, которые подходят к любой ситуации. Немаловажную роль играет и удобство: Белла часто выбирает одежду, которая дает возможность двигаться свободно, не ограничивая комфорт.



Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Современный стиль гранж

Ее стиль можно описать как современный гранж, где сочетаются элементы панк-культуры, большие кожаные куртки и сапоги. Белла часто носит лаконичные образы с добавлением индивидуальных деталей, таких как разорванные джинсы или ботфорты, которые подчеркивают ее смелость в выборе одежды.



Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Как Белле удалось стать иконой стиля?

Важной частью ее успеха является природная харизма и способность всегда оставаться верной себе, не следовать слепо за трендами, а создавать их сама. Она очень тщательно подходит к выбору каждого образа, что делает ее стиль не только узнаваемым, но и чрезвычайно аутентичным. Белла Хадид не боится экспериментировать, и это позволяет ей выглядеть необычно и актуально.



Белла Хадид (фото: instagram.com/bellahadid)

Таким образом, Белла Хадид стала иконой уличного стиля благодаря своему умению сочетать разнообразные стили, играть с цветами, текстурами и формами, а также своему природному чувству моды.



Белла Хадид - икона стиля (фото: Getty Images)