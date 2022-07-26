Витонченість і мужність: Vogue зобразили портрет хоробрості Зеленської (фото)

Сама Зеленська зізнається, що завжди воліла залишатися "за кадром", в той час, як її чоловік президент світився в центрі уваги всього світу.

"Мені подобається бути за лаштунками - мені це підходить. Рух у центрі уваги був досить важким для мене", - каже Олена, додаючи, що бути першою леді - не та роль, яку коли-небудь хотіла зіграти.

Олена Зеленська та президент Володимир Зеленський у Києві (фото: vogue.com)

Але відтоді, як 24 лютого РФ почала велику війну проти України, Зеленська раптово "опинилася в центрі трагедії".

Коли десятки тисяч українок були на передовій, в тому числі в зонах бойових діях, роль Олени Зеленської більше звелася до міжнародної дипломатії. Нещодавно вона побувала у Вашингтоні, де в ході візиту зустрілася з президентом США Джо Байденом, першою леді Джилл Байден і держсекретарем Ентоні Блінкеном.

У Штатах Олена звернулася до Конгресу, зазначивши, що виступає як мати і дочка, а не тільки як перша леді. Зеленська показала фотографії українських дітей, які були вбиті російськими ракетами, в тому числі чотирирічної дитини з синдромом Дауна у Вінниці.

"Я прошу те, про що ніколи не хотіла б просити: я прошу зброю. Зброя, яка буде використовуватися не для ведення війни на чужій землі, а для захисту свого дому і права прокинутися живим в цьому домі", - сказала тоді Зеленська.

Олена Зеленська в резиденції президента в Києві (фото: vogue.com)

На початку червня в одному зі своїх перших публічних виступів після вторгнення Зеленська віддала шану приблизно 200 українським дітям, загиблим на війні, виголосивши промову в центрі Києва біля Софійського собору.

Також Олена разом з батьками розвісили на деревах дзвіночки, по одному на кожну дитину.

"Дзвіночки уособлювали голоси невинних дітей, щоб вони дзвонили вічно і були чутні вічно. Я була в сльозах весь час, поки була там", - розповідає Зеленська.

Перша леді також розпочала ініціативу з надання допомоги травмованим українцям, очолює зусилля з навчання фахівців у галузі психічного здоров'я та навчання осіб, які надають першу допомогу, включаючи вчителів, фармацевтів, соціальних працівників і поліцейських, діяти в якості консультантів.

Олена Зеленська в аеропорту "Антонов" у Гостомелі під Києвом з групою військових ЗСУ (фото: vogue.com)

У публікації йдеться, що у двох бесідах з журналістами Vogue в Києві Зеленська "була прямолінійною, гідною, елегантною, тонким популяризатором українських дизайнерів".

На першій леді була шовкова блузка кольору екрю з чорним оксамитовим бантом, зав'язаним навколо шиї, і чорна спідниця, а її попелясто-русяве волосся були зібрані у вільний пучок. Наступного дня це були широкі джинси, масивні білі кросівки з жовтими та синіми елементами, волосся розпущене, а образ доповнювала Пухова сорочка з "іржавим відтінком, що і згорілі російські танки".

Говорячи про звірства загарбників, Зеленська зазначає, що "перші тижні після початку війни ми були просто в шоці. Після Бучі ми зрозуміли, що це війна, спрямована на те, щоб усіх нас знищити. Війна на знищення".

Володимир і Олена Зеленські. На першій леді - одяг українських дизайнерів Bettter, Six, Hvoya, the Coat, Kachorovska і Poustovit.(фото: vogue.com)

У щоденному розкладі Олени Зеленської не було вільного моменту, коли "я могла б просто сісти і почати думати про погані речі".

Вона допомагала своєму синові з онлайн-школою, що було непросто, оскільки вони не могли бути онлайн в режимі реального часу. Сім'я грала в настільні ігри та читала. Перша леді перечитала "1984" Джорджа Оруелла.

"Це жахливий збіг. Це картина того, що відбувається в Росії в ці дні", - ділиться Зеленська враженнями.

Олена Зеленська прикрасила сторінки журналу Vogue (фото: vogue.com)