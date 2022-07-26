Изящество и мужество: Vogue изобразили портрет храбрости Зеленской (фото)

Сама Зеленская признается, что всегда предпочитала оставаться "за кадром", в то время как ее муж президент светился в центре внимания всего мира.

"Мне нравится быть за кулисами - мне это подходит. Движение в центре внимания было довольно трудным для меня", - говорит Елена, добавляя, что быть первой леди - не та роль, которую когда-либо хотела сыграть.

Елена Зеленская и президент Владимир Зеленский в Киеве (фото: vogue.com)

Но с тех пор, как 24 февраля РФ начала большую войну против Украины, Зеленская внезапно "оказалась в центре трагедии".

Когда десятки тысяч украинок были на передовой, в том числе в зонах боевых действиях, роль Елены Зеленской больше свелась к международной дипломатии. Недавно она побывала в Вашингтоне, где в ходе визита встретилась с президентом США Джо Байденом, первой леди Джилл Байден и госсекретарем Энтони Блинкеном.

В Штатах Елена обратилась к Конгрессу, отметив, что выступает как мать и дочь, а не только как первая леди. Зеленская показала фотографии украинских детей, которые были убиты российскими ракетами, в том числе четырехлетнего ребенка с синдромом Дауна в Виннице.

"Я прошу то, о чем никогда не хотела бы просить: я прошу оружие. Оружие, которое будет использоваться не для ведения войны на чужой земле, а для защиты своего дома и права проснуться живым в этом доме", - сказала тогда Зеленская.

Елена Зеленская в резиденции президента в Киеве (фото: vogue.com)

В начале июня в одном из своих первых публичных выступлений после вторжения Зеленская отдала дань уважения примерно 200 украинским детям, погибшим на войне, произнеся речь в центре Киева возле Софийского собора.

Также Елена вместе с родителями развесили на деревьях колокольчики, по одному на каждого ребенка.

"Колокольчики олицетворяли голоса невинных детей, чтобы они звонили вечно и были слышны вечно. Я была в слезах все время, пока была там", - рассказывает Зеленская.

Первая леди также начала инициативу по оказанию помощи травмированным украинцам, возглавляет усилия по обучению специалистов в области психического здоровья и обучению лиц, оказывающих первую помощь, включая учителей, фармацевтов, социальных работников и полицейских, действовать в качестве консультантов.

Елена Зеленская в аэропорту "Антонов" в Гостомеле под Киевом с группой военных ВСУ (фото: vogue.com)

В публикации говорится, что в двух беседах с журналистами Vogue в Киеве Зеленская "была прямолинейной, достойной, элегантной, тонким популяризатором украинских дизайнеров".

На первой леди была шелковая блузка цвета экрю с черным бархатным бантом, завязанным вокруг шеи, и черная юбка, а ее пепельно-русые волосы были собраны в свободный пучок. На следующий день это были широкие джинсы, массивные белые кроссовки с желтыми и синими элементами, волосы распущены, а образ дополняла пуховая рубашка с "ржавым оттенком, что и сгоревшие российские танки".

Говоря о зверствах захватчиков, Зеленская отмечает, что "первые недели после начала войны мы были просто в шоке. После Бучи мы поняли, что это война, направленная на то, чтобы всех нас уничтожить. Война на уничтожение".

Владимир и Елена Зеленские. На первой леди - одежда украинских дизайнеров Bettter, Six, Hvoya, The Coat, Kachorovska и Poustovit.(фото: vogue.com)

В ежедневном расписании Елены Зеленской не было свободного момента, когда "я могла бы просто сесть и начать думать о плохих вещах".

Она помогала своему сыну с онлайн-школой, что было непросто, поскольку они не могли быть онлайн в режиме реального времени. Семья играла в настольные игры и читала. Первая леди перечитала "1984" Джорджа Оруэлла.

"Это ужасное совпадение. Это картина того, что происходит в России в эти дни", - делится Зеленская впечатлениями.

Елена Зеленская украсила страницы журнала Vogue (фото: vogue.com)