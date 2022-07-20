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Зеленська виступила перед Конгресом США і закликала передати Україні системи ППО

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Вашингтон, Середа 20 липня 2022 20:37
Зеленська виступила перед Конгресом США і закликала передати Україні системи ППО Фото: Олена Зеленська, перша леді України (facebook.com/olenazelenska.official)
Автор: Іван Носальський

Перша леді України Олена Зеленська виступила перед Конгресом США. У своїй промові вона закликала передати українським військовим системи ППО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першу леді в Telegram.

Під час свого виступу Зеленська закликала американських конгресменів допомогти Україні зупинити країну-агресора і передати системи ППО для того, щоб діти могли піти в школу.

"США, на жаль, знають на власному досвіді, що таке терористичні атаки і їх наслідки, і вміють боротися з терористами. Допоможіть нам зупинити цей терор проти українського народу", - заявила Зеленська.

Вона підкреслила, що системи ППО дозволять українцям жити майже звичайним життям і не відчувати такого страху перед черговим російським ракетним ударом.

Також перша леді зазначила, що Україні зброя потрібна виключно для самооборони.

"Україні потрібна зброя! Не для того, щоб нести війну на чужу територію, а щоб захистити свій будинок і право прокидатися в ньому живими", - додала Зеленська.

Варто зауважити, що це був перший виступ дружини іноземного лідера перед Конгресом США в історії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що перша леді України Олена Зеленська зустрілася зі своєю американською колегою Джилл Байден у Білому домі.

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