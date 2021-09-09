Відомий журналіст закликав зняти Павелка з посади: "пора на звалище історії"

"Наскільки я розумію, Павелко щось намудрував. Я з великою неповагою ставлюся до цього персонажа. Це чисте непорозуміння на посаді президента Федерації футболу України. І судячи з тих матеріалів, які трапляються у пресі, ще й злодюжка. Я думаю, він повівся з Шевченком, гордістю нашого футболу, недозволено жахливо. Звичайно, хотілося б почути думку самого Андрія Миколайовича щодо цього і самого Павелка, якого давно пора зняти (з посади, - ред.) і викинути на смітник історії", - підкреслив Гордон.