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Відомий журналіст закликав зняти Павелка з посади: "пора на звалище історії"

Автор: Наталія Гурковська

Відповідальність за те, що колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко не продовжив роботи з головною командою країни, лежить на президенті Української асоціації футболу Андрієві Павелку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву журналіста Дмитра Гордона в ефірі телеканалу "Україна 24"

"Наскільки я розумію, Павелко щось намудрував. Я з великою неповагою ставлюся до цього персонажа. Це чисте непорозуміння на посаді президента Федерації футболу України. І судячи з тих матеріалів, які трапляються у пресі, ще й злодюжка. Я думаю, він повівся з Шевченком, гордістю нашого футболу, недозволено жахливо. Звичайно, хотілося б почути думку самого Андрія Миколайовича щодо цього і самого Павелка, якого давно пора зняти (з посади, - ред.) і викинути на смітник історії", - підкреслив Гордон.

Нагадаємо, Шевченко попрощався зі збірною України 1 серпня. Під його керівництвом "синьо-жовті" дісталися 1/4 фіналу Євро-2020, де вилетіли від Англії (0:4).

На початку вересня Шевченко розкрив причини свого відходу з поста після завершення Євро-2020. За його словами, він і його тренерська команда хотіли продовжити контракт.

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Андрій ШевченкоДмитрий ГордонАндрей Павелко