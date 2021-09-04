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Шевченко про відхід зі збірної України: ми хотіли продовжити контракт

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Київ, Субота 04 вересня 2021 12:31
Шевченко про відхід зі збірної України: ми хотіли продовжити контракт Фото: Андрій Шевченко (УАФ)
Автор: РБК-Україна

Колишній наставник збірної України Андрій Шевченко розкрив причини свого відходу з посади після завершення Євро-2020.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на FootballHub.

"Ми прийняли рішення продовжити контракт після Євро. Я зустрівся з Павелком і повідомив про своє рішення. Він сказав, що не готовий обговорювати це. Після цього я полетів у відпустку. Потім зустрівся з Андрієм Павелком на фіналі в Лондоні. Розмов про пролонгацію не було", - каже Шевченко.

Потім, за його словами, просто закінчився термін дії контракту.

"Я не говорив, що йду. Я просто сказав, що мій контракт завершено. Попередньо пролонгація була обговорена. Ми не збиралися йти з команди. Ми сказали, що хочемо продовжити контракт. У суді вирішувати питання я не буду. За всі п'ять років фінансові умови нашої співпраці не змінювалися. Підкреслюю, УАФ повністю розрахувалася з нами. Проблем немає. Я нікого зараз не звинувачую. Я просто пояснюю всю ситуацію. Я констатую факти. Я чую багато розмов. Журналісти повинні знати про всі процеси. Зараз контакту з Павелком у мене немає", - додає Шевченко.

Нагадаємо, Шевченко попрощався зі збірною України 1 серпня. Під його керівництвом "синьо-жовті" дісталися 1/4 фіналу Євро-2020, де вилетіли від Англії (0:4).

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Андрій Шевченко Футбол
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