Відомий український співак зіграв розкішне весілля

Український співак і композитор Влад Дарвін одружився на джазовій співачці Крістіні Марті. Спочатку молода пара обвінчалася в колі найближчих людей, а потім зіграла яскраве весілля в тайському стилі. На торжестві було безліч зіркових гостей, які поділилися своїми фотографіями в Instagram.

Основним кольором свята став червоний. На фото видно, що багато гостей прийшли саме в червоному. На столах було багато екзотичних квітів і вегетаріанських страв.

Влад Дарвін одружився на джазовій співачці Крістіні Марті (фото: instagram.com/darwinvlad)

Варто зазначити, що серед гостей свята були Наталя Могилевська, Alyosha, Світлана Тарабарова, Наталка Карпа, Соломія Вітвіцька та інші. Всього було близько ста гостей.

Влад Дарвін одружився на джазовій співачці Крістіні Марті (фото: instagram.com/darwinvlad)

Влад Дарвін також подякував всім за теплі і щирі вітання і зазначив, що він пронесе їх через усе життя.

Влад Дарвін одружився на джазовій співачці Крістіні Марті (фото: Instagram)

Влад Дарвін одружився на джазовій співачці Крістіні Марті (відео: instagram.com/tarabarova)

Нагадаємо, що кращий нападник "Шахтаря" Луїс Адріано одружився на російській моделі Катерині Дорожко. Фотографії з святкування молодята опублікували на своїх сторінках в Instagram.

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