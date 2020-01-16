Відомий футболіст бореться за життя: 29-річний "динамівець" потрапив у реанімацію

Футболіст Сильвестр Ігбун потрапив у лікарню (ілюстративне фото / facebook.com/LUBERTSYRIAMO)

Виступаючий за "Динамо" 29-річний футболіст Сильвестр Ігбун терміново госпіталізований

Відомий футболіст Сильвестр Ігбун опинився на межі життя і смерті. Як стало відомо, гравця збірної Нігерії і московського "Динамо" госпіталізували у важкому стані в одну з клінік столиці Росії.

За інформацією Mash, 29-річний нападник поскаржився на болі в нирках.

"Швидше за все, камені. Його екстрено забрали в одну зі столичних лікарень", - пише російське видання.

Чим відомий Сильвестр Ігбун

Ігбун, який носить прізвисько "Слай", дебютував у великому футболі 26 квітня 2010 року за клуб "Мідт'юлланн". З цією командою Сильвестр ставав чемпіоном Данії.

У 2015 році футболіст перейшов в російський клуб "Уфа" і став найкращим бомбардиром в історії команди. Після цього досягнення гравець відправився захищати кольори московського "Динамо".

Сильвестр Ігбун (фото: wikipedia.org)

У 2013 році нігерійський форвард міг перейти в титулований турецький "Бешикташ". Також його сватали в один з клубів українського чемпіонату.

Додамо також, що в сезоні 2015/2016 Ігбун міг стати кращим гравцем "Уфи", але програв це звання півзахиснику збірної України Олександру Зінченку, який у той час виступав за цю команду, а зараз є одним з лідерів англійського "Манчестер Сіті".

Раніше ми писали про те, що в страшній в дорожній аварії загинув 23-річний футболіст з Франції. ДТП сталося, коли молодий талант повертався з тренування.