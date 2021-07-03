Відомий український футболіст поїхав на заробітки в Росію
Український футболіст, хавбек луганського клубу" Зоря "Дмитро Іванісеня збирається продовжити свою кар'єру в Росії в ФК "Крилья совєтов".
Зараз 27-річний спортсмен вже прибув до розташування російської команди в Сербії, йдеться в повідомленні самарського клубу в Twitter.
За інформацією преси, Іванісеня має намір підписати довгостроковий контракт з російським клубом. У минулому сезоні "Крилья совєтов" вийшли у РПЛ.
Зауважимо, що луганська "Зоря" фінішувала третьою в чемпіонаті сезону-2020/21 і зіграє в Лізі Європи. Іванісеня в поточному сезоні провів 21 матч і забив 5 голів в УПЛ. Наразі клуб проводить літні збори в Туреччині.
Також Іванісеня має досвід виступу за збірну України - виходив у листопаді 2019 року на заміну в перерві.
До речі, нещодавно центральний півзахисник і захисник луганської "Зорі" перед цим спростував чутки про перехід в харківський "Металіст".
Дмитро Іванісеня (фото: facebook.com/FCZoryaLuhansk)
Новина про те, що Іванісеня близький до переходу в російський клуб, викликала в мережі бурхливу реакцію з критикою. На адресу спортсмена-заробітчанина посипалися невтішні коменти та закиди в безпринципності, а також прозвучали думки, що це стане хрестом на кар'єрі футболіста.
- Ось Лужний якось правильно сказав. "Я вважаю, що раз вони туди поїхали, то назад, в Україну, їх вже не потрібно пускати. Таких людей, звичайно, багато. Треба дати їм депортацію з країни - і все. Що вони за футболісти такі? Їдь куди-небудь, тільки не в Росію", - говорив Олег Романович у 2015 році... Сподіваюся, фани "Зорі" проводять безпринципного у**ана Іванісеню так, як він того заслуговує.
- Жесть, думаю без проблем міг би спробувати себе в бельгійському середняку. Але він вирішив на піку кар'єри піти на дно.
- Як людину його зрозуміти не можна, а як баригу - можна, не він перший і не він останній.
- Збірну сюди взагалі немає сенсу приплітати. Йому вже 27 і рівень збірної він явно не тягне. Мабуть, і сам це розуміє, тому наплював на всіх і поїхав за довгим рублем.
- Це хрест на кар'єрі.
Нагадаємо, що Іванісеня отримав дебютний виклик до збірної України у 2019 році.
Як повідомлялося, нещодавно два футболісти "Динамо" пішли в "Зорю". Ахмед Алібеков і Сергій Булеца виступатимуть в луганському клубі протягом двох сезонів.