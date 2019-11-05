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Шевченко довикликав в збірну України новачка з "Зорі"

Новини » Спорт     05.11.2019 - 14:58
Шевченко довикликав в збірну України новачка з "Зорі"

Для нього це дебют

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав до складу національної команди півзахисника луганської "Зорі" Дмитра Іванісеню. Про це інформує Українська асоціація футболу (УАФ).

Для 25-річного вихованця криворізького футболу та випускника академії "Шахтаря" це дебютний виклик до лав головної команди країни. Раніше у своїй кар’єрі Дмитро провів 10 матчів за юнацьку та молодіжну збірні України.

Іванісеня приєднався до луганського клубу влітку цього року. У поточному сезоні він провів 19 матчів за "Зорю" у всіх турнірах і забив один гол.

Збірна України 11 листопада почне в Києві підготовку до товариського матчу проти Естонії (14 листопада, Запоріжжя) і заключного відбіркового поєдинку Євро-2020 проти Сербії в гостях (17 листопада, Белград).

Підопічні Андрія Шевченка достроково забезпечили собі вихід у фінальну стадію чемпіонату Європи.

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