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Відомий кухар показав, як готувати легендарну київську перепічку вдома (фото і відео)

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Середа 02 лютого 2022 21:10
Відомий кухар показав, як готувати легендарну київську перепічку вдома (фото і відео) Київську перепічку вдома готувати дуже просто (колаж: Styler)
Автор: Styler

Нещодавно знаменита київська перепічка подорожчала до 30 гривень. І хоча ціна вже не така демократична, як була раніше, та й вона не відлякує тисячі киян і гостей міста, які вишиковуються у черги за сосискою в тісті на вулиці Богдана Хмельницького.

Однак той, хто не хоче платити один долар за куповану перепічку, має нагоду приготувати її вдома. А допоможе в цьому рецепт відомого кулінара і судді шоу "МастерШеф" Володимира Ярославського, яким він поділився в своєму Instagram.

Київська перепічка в домашніх умовах

Аби приготувати цю страву, не потрібні яйця і заварювання. Для 10 сосисок в тісті вам знадобляться:

  • 350 г теплої води
  • 35-40 г цукру
  • 8-10 сухих дріжджів
  • 520-540 г борошна
  • 10 г солі
  • олія для фритюру
  • 10 сосисок

Покроковий рецепт приготування

У теплій воді, не вище 38 градусів, треба розчинити цукор і дріжджі. Сухим дріжджам потрібно постояти 15-17 хвилин, щоб ви впевнились в тому, що дріжджі активні - це важливо.

Далі додаємо просіяне борошно, сіль та замішуємо тісто.

"Мені знадобилося 520 г борошна, щоб отримати м‘якеньке тісто, яке ще може трішечки прилипати до рук. У вас може піти більше борошна - це залежить від його якості", - каже кулінар.

Далі треба залишити тісто в теплому місці на годинку, щоб воно піднялося, а після цього сформувати 10 шматочків по 90 грамів.

Відомий кухар показав, як готувати легендарну київську перепічку вдома (фото і відео)

Відомий кухар показав, як готувати легендарну київську перепічку вдома (фото і відео)

Сосиски варто дістати заздалегідь - вони повинні бути кімнатної температури.

Відомий кухар показав, як готувати легендарну київську перепічку вдома (фото і відео)

Загорнути сосиски в тісто, добре звести краї, як на вареники.

Відомий кухар показав, як готувати легендарну київську перепічку вдома (фото і відео)

Відставити уже сформовані перепічки у тепле місце, щоб вони підійшли приблизно у 2,5 рази.

Тим часом варто підготувати олію без запаху і довести її до 180 градусів. Якщо ж у вас немає термометра - киньте шматочок тіста у олію і перевірте, як він буде смажитися.

Обережно кладіть сирі перепічки в олію. Обсмажувати треба орієнтовно по одній хвилині з кожного боку до красивого рум'яного кольору.

Виймайте перепічки на паперовий рушничок, який вбере зайвий жир. І смачного!

Кілька корисних порад для приготування перепічки:

  • не робіть тісто занадто рідким - таке тісто прилипає до поверхні і вбирає багато жиру під час смаження
  • дуже густе тісто не буде пухким і соковитим
  • обов’язково дайте тісту добре підійти перед смаженням
  • температура на вашій кухні має бути 25 градусів і вище, не повинно бути протягів.

Відомий кухар показав, як готувати легендарну київську перепічку вдома (фото і відео)Відомий кухар показав, як готувати легендарну київську перепічку вдома (фото і відео)

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