В тексті Гімна України знайшли пророцтво, яке збувається прямо зараз
В тексті Гімна України, а саме у попередній його версії, знайшли пророцтво, яке збувається прямо зараз.
На це увагу звернув кулінар Євген Клопотенко.
Мова йде про версію Гімну, прийняту в 1990-му році, коли ще він починався зі слів "Ще не вмерла Україна, і слава і воля". Тоді текст складався з трьох куплетів, і в другому були такі слова:
"Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,
В ріднім краю панувати не дамо нікому;
Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,
Ще у нашій Україні доленька наспіє".
"Подивіться уважно на текст і вдумайтеся у кожну літеру. І у першу строчку, до того, як її змінили на "ще не вмерла України і слава, і воля" у 2003. Це, виходить, пророцтво, яке збувається прямо зараз. І ми з вами є його свідками", - написав Клопотенко.
Нагадаємо, що текст Гімну був змінений в 2003 році. Тепер він складається з одного куплету і приспіву, який повторюється двічі.
Ще не вмерла України і слава, і воля,
Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.
Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.
Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.
Приспів:
Душу й тіло ми положим за нашу свободу,
І покажем, що ми, браття, козацького роду
Раніше ми писали, як правильно молитися за мир і спокій в Україні.
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