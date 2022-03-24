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В тексті Гімна України знайшли пророцтво, яке збувається прямо зараз

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Четвер 24 березня 2022 12:43
В тексті Гімна України знайшли пророцтво, яке збувається прямо зараз Фото: В українському гімні знайшли пророцтво, яке збувається прямо зараз (Getty Images)
Автор: Світлана Мащенко

В тексті Гімна України, а саме у попередній його версії, знайшли пророцтво, яке збувається прямо зараз.

На це увагу звернув кулінар Євген Клопотенко.

Мова йде про версію Гімну, прийняту в 1990-му році, коли ще він починався зі слів "Ще не вмерла Україна, і слава і воля". Тоді текст складався з трьох куплетів, і в другому були такі слова:

"Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону,

В ріднім краю панувати не дамо нікому;

Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє,

Ще у нашій Україні доленька наспіє".

В тексті Гімна України знайшли пророцтво, яке збувається прямо зараз

"Подивіться уважно на текст і вдумайтеся у кожну літеру. І у першу строчку, до того, як її змінили на "ще не вмерла України і слава, і воля" у 2003. Це, виходить, пророцтво, яке збувається прямо зараз. І ми з вами є його свідками", - написав Клопотенко.

Нагадаємо, що текст Гімну був змінений в 2003 році. Тепер він складається з одного куплету і приспіву, який повторюється двічі.

Ще не вмерла України і слава, і воля,

Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля.

Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці.

Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів:

Душу й тіло ми положим за нашу свободу,

І покажем, що ми, браття, козацького роду

Раніше ми писали, як правильно молитися за мир і спокій в Україні.

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