В тексті Гімна України знайшли пророцтво, яке збувається прямо зараз

В тексті Гімна України, а саме у попередній його версії, знайшли пророцтво, яке збувається прямо зараз.

Мова йде про версію Гімну, прийняту в 1990-му році, коли ще він починався зі слів "Ще не вмерла Україна, і слава і воля". Тоді текст складався з трьох куплетів, і в другому були такі слова:

"Станем, браття, в бій кривавий від Сяну до Дону, В ріднім краю панувати не дамо нікому; Чорне море ще всміхнеться, дід Дніпро зрадіє, Ще у нашій Україні доленька наспіє".

"Подивіться уважно на текст і вдумайтеся у кожну літеру. І у першу строчку, до того, як її змінили на "ще не вмерла України і слава, і воля" у 2003. Це, виходить, пророцтво, яке збувається прямо зараз. І ми з вами є його свідками", - написав Клопотенко.

Нагадаємо, що текст Гімну був змінений в 2003 році. Тепер він складається з одного куплету і приспіву, який повторюється двічі.

Ще не вмерла України і слава, і воля, Ще нам, браття молодії, усміхнеться доля. Згинуть наші воріженьки, як роса на сонці. Запануєм і ми, браття, у своїй сторонці.

Приспів: