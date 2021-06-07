Форма збірної України для євро: Росія обурюється, уряд і США вітають

В неділю було презентовано оновлену форму збірної України , в якій вона гратиме на чемпіонаті Європи. На ній зображена карта країни з Кримом, а також нанесено вже традиційне привітання "Слава Україні - Героям слава". Все це призвело до збурень різних чиновників і персонажів в Росії.

У неділю президент Української Асоціації футболу Андрій Павелко в Facebook показав фотографії та відеоролик з новою формою збірної, в якій вона зіграє мінімум три матчі на Євро-2020. Спереду на футболках нанесений контур території України, включаючи анексований Росією Крим. Ззаду над прізвищами гравців вишито привітання" Слава Україні", а на внутрішній стороні комірців - відповідь "Героям слава".

У Росії досить швидко з'явилися висловлювання, які засуджують такий дизайн форми української збірної. Різні чиновники і представники місцевого футболу закликали УЄФА "розібратися". Цікаво, що більше обурення викликав навіть не факт наявності на футболках карти України з Кримом, а привітання "Слава Україні", яке в РФ звично називають "націоналістичним".

Ще більше обурив російську "громадськість" коментар прес-служби УЄФА для місцевого видання, в якому було сказано, що всі форми, включаючи і українську, були затверджені Союзом і відповідають вимогам.

Після цього відреагував і прес-секретар Путіна Дмитро Пєсков. Він назвав коментар прес-служби УЄФА для "Спорт-Експресу" "зливом від джерела" і захотів офіційної реакції організації.

"Поки ми не маємо реакції ніякої. Якесь джерело - навряд чи можна якось зорієнтуватися по сливах від джерела. Давайте дочекаємося якоїсь офіційної реакції", - сказав Пєсков.

У свою чергу, відреагували на обурення Росії в українському уряді і посольстві США. Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна "не дозволить ображати національні символи" всім, хто "почав шипіти" на форму збірної. У посольстві США заявили, що їм "подобається нова форма".

Варто пам'ятати, що збірна України грає у формі з привітанням "Слава Україні" з 2018 року і, зрозуміло, ще тоді його наявність на екіпіровці було погоджено з УЄФА.