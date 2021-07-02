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Просто переплутала: в Одесі дівчина за парковку в аеропорту заплатила майже тисячу доларів (відео)

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Одеса, П'ятниця 02 липня 2021 21:13
Просто переплутала: в Одесі дівчина за парковку в аеропорту заплатила майже тисячу доларів (відео) Колаж РБК-Україна: в Одесі дівчина не там припаркувалась і заплатила 26 тисяч
Автор: Тетяна Самарук

В Одесі дівчина залишила авто не тій стоянці і за 16 дні їй довелось заплатити 26 700 гривень.

Відео, як дівчина ділиться сумним досвідом паркування в Одеському аеропорту опублікували в Telegram-каналі "Х**вая Одесса".

Так, дівчина розповіла, що залишила свій автомобіль в аеропорту на час, поки відпочивала на курорті за кордоном.

Паркуватися за 1440 гривень на добу вона не планувала. Дівчина намагалася з'ясувати, де розташована потрібна їй більш дешева стоянка, але зазначені на сайті аеропорту номери не відповідали, а персонал нічим не міг допомогти.

Водночас на стоянці навпроти тиждень коштує 600 гривень. За її словами дівчина помилково залишила не там авто. Так, як на карті вона знайшла тільки дорогий майданчик.

Просто переплутала: в Одесі дівчина за парковку в аеропорту заплатила майже тисячу доларів (відео)Просто переплутала: в Одесі дівчина за парковку в аеропорту заплатила майже тисячу доларів (відео)Просто переплутала: в Одесі дівчина за парковку в аеропорту заплатила майже тисячу доларів (відео)Просто переплутала: в Одесі дівчина за парковку в аеропорту заплатила майже тисячу доларів (відео)Фото: в Одесі дівчина не на тій стоянці залишила авто і заплатила 26 тисяч (t.me/Х**вая Одесса)

Дівчина додала, що співробітники аеропорту сказали їй звернутися до них у понеділок, але в підсумку виявилося, що цей день – вихідний. Власниця авто припустила, що це могли зробити навмисно.

"Ось що буває, коли залишаєш машину не на тій паркової. Просто переплутала", – поскаржилася вона.

Раніше ми повідомляли, що у Києві різко зросли ціни на парковання.

Також в Україні хочуть розширити повноваження інспекторів з паркування.

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