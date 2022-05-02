Перша леді США зустрінеться з біженцями з України в Румунії та Словаччині

Дружина президента США, перша леді Джилл Байден відвідає Румунію і Словаччину в період з 5 по 9 травня, щоб зустрітися з американськими військовослужбовцями і співробітниками посольства, а також українськими біженцями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Перша леді США зустрінеться з американськими військовослужбовцями США на авіабазі ім. Михайла Когелнічану в Румунії 6 травня. Після чого вона відправиться в Бухарест, щоб зустрітися з румунськими урядовцями, співробітниками посольства США, гуманітарними працівниками та вчителями, які працюють з українськими дітьми.

Поїздка також включає зупинки в словацьких містах Братислава, Кошице та Вишнє Німецьке, де Байден зустрінеться з урядовими чиновниками, біженцями та гуманітарними працівниками, проінформували в офісі першої леді США.

Зустріч Джилл Байден з українськими матерями та дітьми, які виїхали з країни через вторгнення РФ і зараз знаходяться в Румунії та Словаччині, має відбутися в неділю, 8 травня, на День матері.

Зазначається, що її візит стане черговою демонстрацією з боку високопоставлених представників США підтримки України та сусідніх країн, які приймають і допомагають українським біженцям.