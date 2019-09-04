ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На відомому курорті в Туреччині жорстоко вбили українку (фото)

STYLERЖиття    04.09.2019 - 18:59
На відомому курорті в Туреччині жорстоко вбили українку (фото)
Вбивство українки в Туреччині на курорті (фото: колаж РБК-Україна)

Поліція затримала підозрюваного у вбивстві українки

В одному з найвідоміших турецьких курортних міст Анталії сталося вбивство громадянки України. 3 вересня 42-річну жінку знайшли мертвою біля трансформаторної будки в парку. Про це повідомляє місцеве видання Yeni Alanya.

Інцидент стався близько 2 години ночі. Юлія Билехуб познайомилася з громадянином Туреччини і розпивала з ним алкогольні напої. Пізніше чоловік запропонував Юлії 200 лір (35 доларів) за секс і вони відійшли за трансформаторну будку, біля якої вбиту жінку знайшли перехожі.

На відомому курорті в Туреччині жорстоко вбили українку (фото)

Затримання підозрюваного (фото:yenialanya.com)

Місцева поліція знайшла чоловіка, який був з українкою до її смерті. Крім того, у нього вдома правоохоронці виявили прикраси вбитої жінки. Підозрюваного звинувачують у вбивстві і пограбуванні українки.

На відомому курорті в Туреччині жорстоко вбили українку (фото)

Юлія Билехуб (фото: obozrevatel.com)

Нагадаємо, що під Києвом жінка зарізала свого колишнього коханого. Поліції вона розповіла, що це була вимушена міра і вона захищала своє життя.

Раніше повідомлялося про те, що поліція затримала чоловіка, який жорстоко розправився зі своєю 40-річної знайомої в місті Лозова Харківської області. Правоохоронці підкреслили, що підозрюваним у вбивстві виявився раніше судимий за хуліганство 54-річний місцевий житель.

Ми також писали про те, що на популярному українському курорті під Одесою застрелили відпочиваючого. Інцидент стався в одному з кафе в Затоці. Після конфлікту застрелили 29-річний чоловік з Біляївки.

Під Одесою п'яний чоловік встромив ножа у спину племіннику: дитина його обзивала Чоловік забив двірника до смерті держаком від вил: деталі трагедії у Києві
Новини України Турцияпреступления
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся