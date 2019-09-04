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На известном курорте в Турции жестоко убили украинку (фото)

STYLERЖизнь    04.09.2019 - 18:59
На известном курорте в Турции жестоко убили украинку (фото)
Убийство украинки в Турции на курорте (фото: коллаж РБК-Украина)

Полиция задержала подозреваемого в убийстве украинки

В одном из самых известных турецких курортных городов Анталии произошло убийство гражданки Украины. 3 сентября 42-летнюю женщину нашли мертвой возле трансформаторной будки в парке. Об этом сообщает местное издание Yeni Alanya.

Инцидент произошел около 2 часов ночи. Юлия Билехуб познакомилась с гражданином Турции и распивала с ним алкогольные напитки. Позже мужчина предложил Юлии 200 лир (35 долларов) за секс и они отошли за трансформаторную будку, возле которой убитую женщину нашли прохожие.

На известном курорте в Турции жестоко убили украинку (фото)

Задержание подозреваемого (фото:yenialanya.com)

Местная полиция нашла мужчину, который был с украинкой до ее смерти. Кроме того, у него дома правоохранители обнаружили украшения убитой женщины. Подозреваемого обвиняют в убийстве и ограблении украинки.

На известном курорте в Турции жестоко убили украинку (фото)

Юлия Билехуб (фото: obozrevatel.com)

Напомним, что под Киевом женщина зарезала своего бывшего возлюбленного. Полиции она рассказала, что это была вынужденная мера и она защищала свою жизнь.

Ранее сообщалось о том, что полиция задержала мужчину, который жестоко расправился со своей 40-летней знакомой в городе Лозовая Харьковской области. Правоохранители подчеркнули, что подозреваемым в убийстве оказался ранее судимый за хулиганство 54-летний местный житель.

Мы также писали о том, что на популярном украинском курорте под Одессой застрелили отдыхающего. Инцидент произошел в одном из кафе в Затоке. После конфликта был застрелен 29-летний мужчина из Беляевки.

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