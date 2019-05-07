Відомого українського дизайнера залишили без трусів: що сталося

Андре Тан залишився без своїх речей на відпочинку (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Андре Тана підвела авіакомпанія, яка втратила його валізу з речами

Андре Тан потрапив у неприємну ситуацію під час відпочинку з сім'єю. Справа в тому, що на відпочинок не прилетіла його валіза з усіма необхідними речами і ліками. Про це відомий український дизайнер написав на своїй сторінці в Instagram.

Андре Тан розповів, що йому з дружиною і голодною 3-х річною дитиною на руках довелося заїжджати в магазин і купувати всі речі, бо так вони залишилися б в 35 градусну спеку в теплих трикотажних костюмах, без купальників і білизни.

"Далі було ще цікавіше. Валізу довго не могли знайти, але я став погрожувати чесним відгуком в Instagram і (о диво!) з горем навпіл знайшли через 3 дні", - написав дизайнер.

Андре Тан залишився без своїх речей на відпочинку (фото: instagram.com/andre_tan_official)

Андре Тан також зазначив, що коли валізу знайшли, то авіакомпанія Air Arabia не захотіла оплачувати її доставку в готель. У підсумку валізу вони залишили в аеропорту.

"Я подорожую 20 років на літаках і жодного разу не зустрічав такого хамського ставлення. Якось пару років тому авіакомпанія Люфганза, втратила мій чемодан, так от вони на наступний день привезли валізу зовсім в іншу країну з купою вибачень і подарунків", - підсумував дизайнер.

Нагадаємо, що Андре Тан представив стильні новинки для маленьких модників і модниць. Він також вивів на подіум зірок з їх дітьми.

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