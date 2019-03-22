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Андрій Джеджула, Артем Гагарін, Гайтана та інші: Андре Тан вивів на подіум зірок з їх дітьми

Lite » Мода 22.03.2019 - 18:52
Андрій Джеджула, Артем Гагарін, Гайтана та інші: Андре Тан вивів на подіум зірок з їх дітьми
Андре Тан представив колекцію для дітей

Андрет Тан представив стильні новинки для маленьких модників і модниць

Український дизайнер Андре Тан відкрив дитячий тиждень моди JFW яскравою і стильною колекцією весна/літо 2019 для маленьких модників.

Атмосфера розчулення присутня з перших хвилин показу, так як дизайнер вивів на подіум не тільки юних моделей, а і їх зіркових батьків. Відкрила показ співачка Гайтана зі своєю майже двохрічною дочкою, яка була наймолодшою моделлю показу. Так само на подіум вийшли і продемонстрували family look Наталія Холоденко з сином Іларіоном, Артем Гагарін із сином Дмитром, Андрій Джеджула з сином Даніелем, Валентина Хамайко з сином Михайлом і донькою Мирославою.

Наталія Холоденко з сином

Психолог і тренер Наталія Холоденко з сином Іларіоном

Ведучий Артем Гагарін з сином Дмитром

Ведучий Артем Гагарін з сином Дмитром

Андрій Джеджула з сином Даніелем

Андрій Джеджула з сином Даніелем

Андре Тан в минулому році вперше представив своє нове дітище, а саме ліній одягу для дітей. Показавши на дитячому тижні моди вже другу колекцію дизайнер прокоментував: "Я переконаний, що хороший смак варто прищеплювати з самого дитинства, саме тому в минулому році я запустив дитячу лінію, яка стала логічним продовженням жіночої і чоловічої ліній. Тепер я впевнено можу сказати, що ми можемо одягнути всю сім'ю".

Андре Тан з донькою

Андре Тан з донькою

Головною музою колекції стала трьох річна дочка Андре Тана Соня.

"З появою дочки я кардинально переглянув свої погляди на дитячий одяг. Маленькі дівчатка прагнуть бути такими ж модницями, як і їхні мами, тому наші речі в хорошому сенсі "дорослі". Особливу увагу ми приділяємо крою і вибору тканини, а так само максимально повторюємо елементи дорослих колекцій у дитячих",- прокоментував Андре Тан.

Валентина Хамайко

Валентина Хамайко з сином Михайлом і донькою Мирославою

Андрій Джеджула, Артем Гагарін, Гайтана та інші: Андре Тан вивів на подіум зірок з їх дітьми

Андрій Джеджула, Артем Гагарін, Гайтана та інші: Андре Тан вивів на подіум зірок з їх дітьми

Дитяча колекція весна/літо 2019 яскрава, життєрадісна і безумовно комфортна. Повсякденні комплекти з'єднують в собі стилі гранж і спорт-шик. Дизайнер сміливо пропонує поєднувати куртку-косуху з рожевою спідницею-пачкою і кросівками oversize. Леопардовий світшот носимо з легансами з еко шкіри, а на перший погляд строгий костюм в смужку-з декоративними пір'ям і брошками у формі зірок з кристалів. Що стосується хлопчиків, Андре Тан пропагує стиль юного денді: сорочки-поло в чорно-білу смужку, блакитні і сірі штани-чінос, casual картаті сорочки з бавовни "як у тата".

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