Під прицілом: як у "Слузі народу" розпочали зачистку від проблемних депутатів

Фото: Віталій Носач, РБК-Україна

"Слуга народу" Володимира Зеленського, пропрацювавши в новій Раді менш ніж три місяці, почала втрачати народних депутатів. У листопаді фракція виключила мажоритарників Ганну Скороход та Антона Полякова за їхнє голосування врозріз із лінією партії, у тому числі, у питанні ринку землі.

Після них політсила готова "попрощатися" з Романом Іванісовим. Але на цьому "зачистка" монобільшості, найімовірніше, не закінчиться, запевняють співрозмовники в СН. Детальніше – в матеріалі РБК-Україна.

"Слузі народу" стає все складніше утримувати таку ж злагодженість, як на старті роботи Верховної ради. У середині листопада СН втратила двох своїх депутатів – мажоритарників Ганну Скороход та Антона Полякова, вирішивши виключити їх із фракції.

Обидва депутата регулярно не голосували за ті законопроекти, з яких у фракції є консенсус, пояснив перший заступник голови фракції Олександр Корнієнко. "Якщо людина систематично не згодна із думкою фракції, навіщо нам бути разом?" – сказав Корнієнко.

І Скороход, і Поляков стверджують, що повністю підтримують президента, але наявність у них власної позиції та інакомислення – не привід виганяти їх із фракції.

У той же день, коли виключили мажоритарників, склала повноваження представника Кабінету міністрів у Раді Ірина Верещук. Вона пояснила, що її бачення часто розходиться з баченням уряду, призначеного "Слугою народу".

Спусковим гачком для цих подій стало голосування за ринок землі в першому читанні, яке відбулося за день цього рішення. В умовах жорсткої критики реформи, у монокоаліцї кожен голос був на рахунку.

Тоді Скороход та ще двоє депутатів зі "Слуги народу" проголосували проти законопроекту, а Поляков і Верещук спільно з іншими 14 членами фракції вирішили утриматися. Але цими "зачистками" монобільшість навряд чи обмежиться, і в майбутньому її ряди можуть і надалі рідшати.

Перші на вихід

Ганна Скороход – цивільна дружина банкіра Олексія Алякіна, підозрюваного в Росії за шахрайство. У 2018 році Алякіна за запитом РФ на екстрадицію затримали в Україні, але згодом відпустили. Під час президентської кампанії Скороход була головою територіальної виборчої комісії Київської області від Зеленського.

Після старту парламентської кампанії вона намагалася заручитися підтримкою партії для висунення в 96 окрузі з центром у Вишгороді. Але на цей округ партія направила журналістка "1+1" Ольгу Василевську-Смаглюк. На той час вакантним виявився інший округ на Київщині – 93-й, з центром у Миронівці, де на минулих виборах переміг Олександр Онищенко, який три року тому утік з України.

За інформацією РБК-Україна, на цьому окрузі від "Слуги народу" мала балотуватися колишня цивільна дружина Онищенка гімнастка Ганна Різатдінова. У червні ця інформація з'явилася в ЗМІ, викликавши скандал. У відповідь у Зеленського заявили, що Різатдінова не піде на вибори від "Слуги народу".

На 93 окрузі Різатдінова балотувалася як самовисуванець, тоді як політсила президента висунула Скороход. Багато потенційних кандидатів від "Слуги народу" просто відмовлялися там балотуватися, побоюючись, що без допомоги Онищенка буде неможливо перемогти, розповів РБК-Україна один зі співрозмовників в оточенні Зеленського.

"Ще під час кампанії можна було припускати, що Скороход – проблемна дівчина. Добиваючись підтримки партії, вона підняла активістів та волонтерів, які ходили і дорікали нам у тому, що начебто ми не висуваємо кандидатами простих людей із народу. У результаті ми її взяли і вона перемогла", – пояснило джерело.

Наступного дня після розгляду законопроекту про земельну реформу Скороход заявила про незаконне затримання її чоловіка, пов'язавши це з її позицією з питань ринку землі та української ГТС. Глава фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заперечує причетність партії до затримання Алякіна, у відповідь звинувативши Скороход та її чоловіка в спробі підкупу і впливу на членів енергетичного комітету Ради.

Далі цей конфлікт обернувся у виток взаємних звинувачень між Скороход та керівництвом фракції. У "Слузі народу" визнають, що під час кампанії не надали особливої увазі біографії її чоловіка, оскільки тоді поширювалось багато дискредитуючих матеріалів проти кандидатів і не всі вони були обґрунтовані.

"Але буквально з перших днів роботи в Раді вона вирізнялася дивною поведінкою в енергетичному комітеті, часто не підтримуючи позицію фракцію", – сказав виданню один зі співрозмовників газети в оточенні президента.

На відміну від Скороход Антон Поляков приєднався до команди Зеленського ще в період президентської гонки. За інформацією РБК-Україна, в ЗеКоманду він прийшов разом із Сергієм Гривко, який також згодом пройшов у парламент, а його кандидатуру для 206 округу запропонував керівник ЗеКоманди в Чернігівській області та нинішній заступник голови фракції СН в Раді Павло Халімон. Разом з Поляковим вони були довіреними особами Зеленського на президентських виборах в області.

Проблеми з Поляковим почалися ще до того, як він пройшов у парламент, скаржаться співрозмовники в "Слузі народу". Під час кампанії він дорікав керівництву партії у тому, що нібито вони "зливали" мажоритарні округи, в тому числі і 206 округ, де Поляков змагався з депутатом восьмого скликання від цього ж округу Максимом Микитасем.

Ставши депутатом, Поляков не шкодував публічної критики на адресу лідерів "Слуги народу" та ініціював збір підписів за недовіру генпрокурору Руслану Рябошапці. Проте за тиждень до свого виключення з фракції він написав заяву на вступ у партію "Слуга народу" з проханням очолити Чернігівську обласну організацію.

За інформацією видання, питання у керівництва монокоаліції є до ще одного депутата-мажоритарщика – Юлії Яцик, яка перемогла у 79 окрузі в Запорізькій області. Голосуючи за ринок землі, вона натиснула кнопку "утриматися". До того ж під час розгляду цього питання в залі Яцик демонстративно наділу шарф із символікою протестуючих проти ринку землі біля стін парламенту.

Плакат з аналогічною символікою в Раді повісили і члени фракції "Батьківщина", які стали головними опонентами монобільшості в питанні земельної реформи. І цей демарш колеги серйозно обурив керівництво фракції.

"У всіх законопроектах Яцик підтримувала позицію фракції. Але цього разу вона мало того, що не проголосувала, так ще й показово включила якусь свою політичну лінію. Позиція ж інших депутатів, що не голосували за документ, була більш конструктивною", – зазначив один зі співрозмовників у "Слузі народу".

До речі, виключення з фракції Полякова і Скороход сама Яцик назвала "політичною розправою з інакомислячими".

Групи за інтересами

За законопроект про ринок землі не проголосували також кілька депутатів з умовної групи чернівецького бізнесмена Іллі Павлюка. Члени цієї групи спілкувалися в окремо створеному чаті, який, за інформацією видання, налічував приблизно 70 народних депутатів. Але координацію і синхронність у голосуванні простежувалася приблизно серед 25 з них, говорить одне з джерел в оточенні Зеленського. Потенційне зміцнення позицій цієї групи стривожило й Офіс президента.

"Президент двічі зустрічався з частиною депутатів із цієї групи. Вони спілкувалися про те, як далі будуть співпрацювати і куди збираємося рухатися далі. У підсумку вони зрозуміли, що той шлях, який їм пропонувався, не зовсім правильний. Після цього більшість депутатів покинули той чат", – розповів один із членів команди президента. За його словами, зараз група Павлюка скоротилася до десяти осіб, включно з його родичами, і "з нею був досягнутий баланс".

Паралельно в "Слузі народу" існує ще кілька умовних груп, але поки що в команді президента не бачать в них загрози для цілісності фракції. Раніше РБК-Україна вже розповідало про те, що чимало депутатів у фракції так чи інакше пов'язані з олігархом Ігорем Коломойським. За різними оцінками ця група становить від семи до тридцяти депутатів. У цієї групи поки немає координації, хоча й голосують більшість із них синхронно, кажуть співрозмовники у фракції.

Напередодні голосування за земельну реформу в керівництві фракції не особливо розраховували на підтримку цього питання з боку так званої групи Коломойського. Але в підсумку майже всі з них віддали свої голоси за документ.

За інформацією видання, останнім часом у "Слузі народу" з'явилася також неформальна група депутатів із Дніпропетровської області. В основному це мажоритарники, пов'язані зі Святославом Олійником – одним із соратників Коломойського і новим головою Дніпропетровської облради. Але їхня поведінка "повністю конструктивна", зазначив співрозмовник у керівництві СН.

Під наглядом

Формуючи команду в стислі терміни, політсила Зеленського провела в Раду дуже різних людей. Частина "слуг народу", особливо мажоритарники, очевидно, не особливо ретельно перевірялися партією на предмет їхніх поглядів чи минулого. Втім, навіть у самій партії не сподівалися, що заведуть у Раду стільки мажоритарників.

Яскравий приклад – історія з Романом Іванісовим, який потрапив у парламент від СН за округом в Рівненській області. За словами генпрокурора, Іванісов має погашену судимість за зґвалтування неповнолітньої. Тоді як фігурант скандалу звинувачення заперечує. Фото вироку і указу про помилування Іванісова в 1996 році наприкінці минулого тижня оприлюднив екс-заступник глави АП Януковича і юрист Андрій Портнов.

У "Слузі народу" спочатку вирішили призупинити членство Іванісова у фракції на період перевірки, але після публікації Портнова глава фракції Арахамія заявив, що він мусить скласти мандат.

До того ж багато мажоритарників, які приєдналися до ЗеКоманди буквально в період парламентської кампанії, призабули про роль бренду Зеленського та "Слуги народу" в їхній перемозі та відмовляються дотримуватися лінії партії. І в такій конфігурації зробити з фракції монолітну команду – завдання не з простих. Хоча, за словами Арахамії, проблемних депутатів у фракції не так уже й багато.

"Коли я спілкувався з президентом, ми говорили, що в будь-якому відборі є так звана похибка, тобто право на помилку. У нашій фракції 254 людини було спочатку, тобто 10% – це 25 осіб, 5% – це 12 осіб. У нас є тільки три проблеми поки що. Це навіть менше ніж 2%", – заявив Арахамія.

Ідея закріпити в законі імперативний мандат у разі виходу або виключення депутата з фракції вже виглядає тупіковою, визнають джерела в керівництві фракції. Завдяки цьому інструменту виключені депутати або ті, що вийшли з монобільшості, могли б утратити мандати, а на їхні місця в Раду зайшли б інші кандидати. Чинять опір цій ідеї в основному мажоритарники, які також радяться між собою в окремому чаті.

"Колись Дубілет створив для них окремий чат. І багато в чому їхня згуртованість під час голосування, зокрема за акцизи в держбюджеті на 2020 рік – результат їхньої координації всередині цього чату", – пояснив виданню один зі співрозмовників в оточенні Зеленського.

Після виключення Скороход та Полякова в "Слузі народу" домовилися розробити етичний кодекс, де буде передбачено за що і за яких умов депутат може позбутися членства у фракції. "Ми доручили нашим юристам розробити положення про фракцію. Ми проголосуємо за нього наступного тижня, коли збереться фракція", – розповів Арахамія минулого четверга.

Зараз, за інформацією видання, в керівництві фракції збираються аналізувати голосування за "чутливі для президента питання", як наприклад, Виборчий кодекс. Його в "Слузі народу" планують прийняти до кінця року. Крім того, напевно непросто для партії влади пройде друге читання проекту про ринок землі. За результатами цих голосувань фракція буде приймати відповідні кадрові рішення і, дуже ймовірно, може попрощатися з "незгодними".