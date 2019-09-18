ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Зірка "95 Кварталу" вийшла заміж 17 років тому: у мережу потрапили фото

STYLERПерсони    18.09.2019 - 21:17
Зірка "95 Кварталу" вийшла заміж 17 років тому: у мережу потрапили фото
Фото: Олена Кравець (facebook.com Олена Кравець)

Олена Кравець вийшла заміж за свого чоловіка 17 років тому

Зірка "95 Кварталу" Олена Кравець щаслива зі своїм чоловіком у шлюбі вже 17 років. Днями актриса відсвяткувала чергову річницю одруження зі своїм чоловіком. Телеканал 1+1 вирішив розмістити в мережі архівні фото Олени та її обранця і таким способом привітати артистку з важливою датою.

На знімку Олена зображена зі своїм чоловіком Сергієм. В кадрі телезірка постала в класичному весільному платті з короткими волоссям, а її чоловік у чорному костюмі з музичним інструментом.

Зірка &quot;95 Кварталу&quot; вийшла заміж 17 років тому: у мережу потрапили фото

Зірка &quot;95 Кварталу&quot; вийшла заміж 17 років тому: у мережу потрапили фото

Фото: Олена Кравець з чоловіком Сергієм (instagram.com/1plus1_ua)

Зазначимо, що у подружжя є троє дітей у шлюбі. Вони виховують 16-річну дочку Машу і 3-річних двійнят Ваню і Катю.

Нагадаємо, що Олена Кравець - українська гумористка і актриса, учасниця шоу "Студія Квартал-95". Олена Кравець народилася 1 січня 1977 року в українському промисловому місті Кривий Ріг. Батько актриси працював у сфері металургії, а мама займалася економічною діяльністю і довгий час керувала ощадним банком.

До речі, в 2010 році Олена Кравець була визнана однією з найкрасивіших жінок-знаменитостей України. Шанувальники актриси вважали цю оцінку абсолютно справедливою, адже Олена Кравець має струнку фігуру (вага 62 кг, зріст 172 см) і волоссям натурального кольору.

Це все придумав Порошенко: "Квартал 95" порвав мережу відео про "євробляхи" "Квартал 95" зворушив до сліз піснею про українських полонених (відео)
Новини України Квартал 95
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся