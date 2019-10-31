ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Популярний нардеп вперше став батьком: фото з пологового будинку

STYLERЖиття    31.10.2019 - 15:53
Популярний нардеп вперше став батьком: фото з пологового будинку
Слуга народу Роман Грищук став батьком (фото: колаж РБК-Україна)

Народний депутат від "Слуги народу" став батьком

У народного депутата від "Слуги народу" Романа Грищука народився син. Про це творець шоу "Мамахохотала" написав на своїй сторінці в Facebook опублікував щасливе фото разом з дружиною Анною Гресь та новонародженим малюком.

У новоспечених батьків народився хлопчик вагою 4,2 кг, 54 див. Час народження: 30 жовтня 2019 року 19:19.

Популярний нардеп вперше став батьком: фото з пологового будинку

Роман Грищук Анна Гресь з сином (фото: facebook.com/grishchukroma)

Анна у себе в Facebook розповіла, що перед початком переймів вона була в будівельному магазині, після чого лікар сказав їй їхати в пологовий будинок.

Популярний нардеп вперше став батьком: фото з пологового будинку

Роман Грищук Анна Гресь з сином (фото: facebook.com/anna.gres.1)

Роман почав зустрічатися з Анною ще в студентські роки. Тоді вони місці грали в команді КВН "КПІ". Після КВН їх команда перевтілилася в шоу "Мамахохотала". Весілля молода пара зіграла в 2015 році в Таїланді.

Популярний нардеп вперше став батьком: фото з пологового будинку

Скріншот з Instagram

Користувачі мережі також привітали батьків з народженням первістка.

  • Мої вітання. Здоров'я, щастя і кохання вашій родині;
  • Вітаю!!! Молодці!
  • Вітаю! Син - це відмінно! Нехай росте здоровим, розумним та щасливим!
  • Вітаю вас! Міцного здоров'я синку, щастя, радості, а вам спокійних ночей!
  • Анька вітаю тебе!!! Я дуже рада за тебе! Бажаю твоєму хлопцеві величезного здоров'я, щастя, нехай завжди його оберігає ангел охоронець!

Популярний нардеп вперше став батьком: фото з пологового будинку

Популярний нардеп вперше став батьком: фото з пологового будинку

Популярний нардеп вперше став батьком: фото з пологового будинку

Скріншот з Facebook

Нагадаємо, що "Слуга народу" Богдан Яременко замовляв інтимні послуги у Верховній Раді під час засідання. Після публікації скандальної листування він заявив, що спеціально спровокував журналістів, а вони попалися.

Секс-скандал з нардепом в Раді: депутат розповів про реакцію дружини Нардеп від "Слуги народу" осоромився у Раді (відео)
Новини України депутатыСлуга народа
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся