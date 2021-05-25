Український військовий показав наслідки виверження вулкана в Конго: моторошні фото

У Демократичній Республіці Конго сталося виверження вулкана Ньїрагонго . Вулкан прокинувся після 19 років сплячки, і жертвами цього виверження стало вже майже два десятки людей.

Помічник командира 18 окремого вертолітного загону зі зв'язків зі ЗМІ Юрій Кульпа розповів, що командування прийняло рішення про евакуацію особового складу, озброєння і військової техніки в безпечне місце. Як він зазначив, ніч була досить важкою.

Зараз військові миротворчої місії вже повернулися в базовий табір, але знаходяться в черговому режимі, оскільки прогнози вулканологів невтішні й можлива повторна евакуація.

"За інформацією місцевих вулканологів можлива друга хвиля виверження вулкана Ньїрагонго, тому військові українського національного контингенту не втрачають пильності. Зараз військовослужбовці несуть чергування в посиленому режимі, хоча знаходяться всі в безпеці. Подальші дії будуть залежати від ситуації, а також від рекомендацій вулканологів і рішень керівництва Місії ООН в Демократичній Республіці Конго", - розповів Кульпа.

Виверження вулкана в ДР Конго (Фото: facebook.com/yurakulpa)

Відомо також про те, що лава вулкана досягла Мунігі, району міста Гома. По дорозі лава встигла спалити три села, і вулканічні потоки досягли меж місцевого аеропорту. В місті проводиться евакуація.