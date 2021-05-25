Украинский военный показал последствия извержения вулкана в Конго: жуткие фото

В Демократической республике Конго произошло извержение вулкана Ньирагонго . Вулкан проснулся после 19 лет спячки, и жертвами этого извержения стало уже почти два десятка человек.

Помощник командира 18 отдельного вертолетного отряда по связям с СМИ Юрий Кульпа рассказал, что командование приняло решение об эвакуации личного состава, вооружения и военной техники в безопасное место. Как он отметил, ночь была довольно тяжелой.

Сейчас военные миротворческой миссии уже вернулись в базовый лагерь, но находятся в дежурном режиме, так как прогнозы вулканологов неутешительны и возможна повторная эвакуация.

"По информации местных вулканологов возможна вторая волна извержения вулкана Ньирагонго, поэтому военные украинского национального контингента не теряют бдительности. В настоящее время военнослужащие несут дежурство в усиленном режиме, хотя находятся все в безопасности. Дальнейшие действия будут зависеть от ситуации, а также от рекомендаций вулканологов и решений руководства Миссии ООН в Демократической Республике Конго", - рассказал Кульпа.

Извержение вулкана в ДР Конго (Фото: facebook.com/yurakulpa)

Известно также о том, что лава вулкана достигла Муниги, района города Гома. По дороге лава успела сжечь три села, и вулканические потоки достигли пределов местного аэропорта. В городе проводится эвакуация.