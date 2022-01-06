Ізраїльський математик знайшов у Біблії "секретний код": що про це відомо

Напередодні світлого свята Різдва Христового багато хто з нас все частіше звертається до Біблії. У ній шукають відповіді на питання та черпають мудрість буття. Однак, деякі вчені стверджують, що у Святому Письмі міститься зашифровані пророцтва про те, які значущі події відбудуться на Землі через цілі тисячоліття.

"У Біблії справді міститься код. З його допомогою вже було передбачено кілька драматичних подій, які відбулися у точній відповідності до передбачень", - сказав американський журналіст, автор бестселера "Біблійний код" Майкл Дрознин.



Так, код цей "відкрив" ізраїльський математик Ілля Ріпс – один із найбільших у світі фахівців з теорії груп. Як стверджує Майкл Дрознин, його основні роботи підтверджені відомими вченими Гарвардського та Єльського університетів.



Суть "відкриття" полягає в тому, що нібито у Старому та Новому Завітах, у Торі нібито закодовані такі події, як вбивство в листопаді 1995 року ізраїльського прем'єра Іцхака Рабина, вбивства Анвара Садата, братів Кеннеді, Світова війна та багато інших подій.



Однодумці Дрознина кажуть, що у писаннях містяться відомості й сьогодні про пандемію коронавірусу і про те, що вона прийшла з Уханя.



"Розшифруванням" Біблії займалися великі дослідники протягом багатьох століть. Зокрема, засновник класичної фізики Ісаак Ньютон, який мав релігійну освіту.

Наука версію не визнає

Повідомляється, що у Писанні знайдено навіть "дату початку Третьої Світової війни, внаслідок якої загине все людство".



Проте офіційна наука не поспішає визнавати працю математика. Точно ніхто не знає вік стародавніх рукописів, що дійшли.



"Не існує єдиного тексту Старого Завіту, при відтворенні рукописної книги текст "дихає", змінюються граматичні форми, пропускаються літери. Якщо працювати з сучасним друкарським текстом і по ньому з певною періодичністю відокремлювати окремі літери, можна отримати щось осмислене. Але, в принципі, у мене великі сумніви щодо цього", - повідомив відомий богослов, професор Андрій Кураєв.



Код можна спробувати вичленувати, але значення у науковому сенсі він не матиме. Це, швидше, міфологія, ближча до художньої чи історичної галузі.