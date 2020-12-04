У слідчого СБУ виявили маєток у найдорожчому селищі під Києвом

У слідчого СБУ виявили шикарний маєток під Києвом (Колаж РБК-Україна)

У виконувача обов'язків начальника Головного слідчого управління СБУ Андрія Швеця виявили будинок в елітному котеджному селищі Золоче під Києвом. Як стверджують рієлтори, селище Золоче – "найпрестижніший" комплекс під Києвом. Там є власні парки, дитячий сад, школа, салон краси, фітнес-центри, фешенебельні ресторани, своя вертолітний майданчик і яхт-клуб.

Як розповіли журналісти проєкту "Схеми", посада Андрія Швеця не публічна, але в пресслужбі відомства підтвердили, що він обіймає посаду в. о. начальника Головного слідчого управління СБУ. Він не зобов'язаний публічно звітувати про свої доходи, але декларації Швець подавав раніше, коли працював у Міністерстві юстиції та Державній фіскальній службі.

У 2018 році він задекларував близько мільйона гривень, дві машини, землю в Київській області, квартиру на лівому березі та маєток у селі Вишеньки Київської області, який оформлено на батька.

У Золоче знаходиться двоповерховий котедж на 200 квадратів з басейном. Маєток було куплено ще у 2015 році. З літа 2020 року журналісти неодноразово помічали на території особняка людей і машини, які належать родині Швеця. Одна машина належить його 19-річній дочці, а дві інші, Mercedes і Toyota Camry – самому Швецю.

Дізнатися дату покупки та вартість одного з найдорожчих котеджів у селищі немає можливості, оскільки будинку досі не присвоєно поштову адресу й у реєстрах він не вказаний. Однак рієлтори оцінюють такий будинок в 11 мільйонів гривень.

У Золоче є ще один маєток, який належить батькові Швеця. Це двоповерховий будинок на більш ніж 200 квадратів з басейном, який був куплений у 2015 році й проданий буквально кілька днів тому.

Офіційними доходами сім'ї Швеця пояснити такі багатства складно, вважають журналісти "Схем". Хоча в СБУ заявили, що Швець після відходу з Міністерства юстиції займався підприємницькою діяльністю і за рік заробив майже 5 мільйонів гривень.

"Будинок зводився на кошти батька, який отримав їх від реалізації старого будинку. Частину коштів використано з доходу батька від роботи за кордоном протягом понад три роки. Додатково в придбання будинку засоби вкладала сім'я", - повідомили в пресслужбі СБУ.

У головного слідчого СБУ виявили будинок в найдорожчому котеджному селищі під Києвом

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