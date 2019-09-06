Як зміниться курс долара у вересні: аналітики дали прогноз

Гривня зміцнить свої позиції по відношенню до американської валюти, і протягом найближчого тижня до 13 вересня курс долара знизиться з 25,31 (встановлений Нацбанком України станом на 6 вересня) до 25,1. Відповідний прогноз дав старший аналітик "Альпарі" Вадим Иосуб, передає "Обозреватель".

Експерт зазначив, що до середини місяця готівковий долар можуть продавати на 25,1/25,4 гривень, а на міжбанку - 25,2-25,3 гривень.

Курс долара в Україні (Ілюстративне фото: twitter.com/narodna_pravda)

Зазначимо, що вчора, 5 вересня, міжбанківський валютний ринок відкрився зростанням курсу долара. У порівнянні із закриттям попередньої сесії у продажу виріс на 6 копійок до 25,34 гривень за долар, курс купівлі до 25,32 гривень за долар. Курс євро у продажу виріс на 12 копійок до 27,96 гривень за євро.

У той же час в обмінних пунктах України 5 вересня курс долара на продажу в порівнянні з попереднім робочим днем виріс на 5 копійок до 25,36 гривень за долар, курс євро виріс на 18 копійок до 28,06 гривень за євро.

Аналітик нагадав, що на початку останньої декади серпня долар на міжбанку наблизився до рівня 25 гривень, порівнявся з ним та пішов вгору, після чого стабілізувався в середині діапазону 25,0-25,5 гривень. Готівковий долар повернувся в цей діапазон.

Курс долара в Україні (Фото: Віталій Носач, РБК-Україна)

До речі, на думку директора економічних програм Центру Разумкова Василя Юрчишина, міцна гривня наприкінці літа зовсім не стала аномалією.

"Специфіка України така, що під час виборів в Україну приходять специфічні капітали, і це сприяє зміцненню гривні", - розповів він.

Нагадаємо, глава Національного банку Яків Смолій 5 вересня заявив, що зміцнення курсу гривні до долара ув 2019 році було обумовлено фундаментальними ринковими факторами. Як зазначив Смолій, на курс впливали сприятлива цінова кон'юнктура на глобальних товарних ринках, високий урожай зернових, подальше зростання експорту ІТ-послуг. Крім того, на зміцнення гривні вплинуло зростання довіри інвесторів до української економіки і спрощення їх доступу до ринку внутрішніх державних цінних паперів.

Як повідомлялося раніше, експерти пов'язують курс долара в Україні з фактором торговельних конфліктів США і Китаю і вказують на ризики до відскоку в область 26-27 гривень вже цієї осені. Якщо США і Китаю все-таки вдасться домовитися, то гривня може залишитися поблизу позначки 25.

Додамо, що раніше аналітики дали неоднозначний прогноз щодо курсу валют і розповіли, як це позначиться на цінах.