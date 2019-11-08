Змінити листопад: астрологи розповіли, як поправити свої справи в кінці осені

Гороскоп на листопад 2019 (Колаж РБК-Україна)

Астрологи розповіли, як у листопаді залучити удачу в справах і в любовній сфері

Астрологи розповіли, як можна змінити негативний вплив ретроградних планет в листопаді і дали поради всім знакам Зодіаку про те, як найскладніші ситуації перевернути на благо, пише видання Slovofraza.

Овен, Телець і Близнюки

Представникам цих знаків Зодіаку варто відмовитися від негативного мислення і не намагатися вирішувати короткострокові справи, так як рух планети Нептун може несприятливо позначитися. Листопад для весняних знаків відмінно підходить для зміни роботи, значних змін у житті, однак варто проявити ініціативу.

Якщо не продовжувати впевнений рух, то всі зміни зупиняться до кінця січня. До кінця осені астрологи радять проаналізувати витрати, доходи, скласти список планів і покупок.

Рак, Лев, Діва

Представників цих знаків Зодіаку буде підтримувати Сатурн, тому їм варто реалізувати свої плани і бажання до кінця листопада. Астрологи попереджають, що в останньому місяці осені все буде залежати не від можливостей, а від того, як ними скористаються. Цим знакам варто відмовитися від самообмежень, присвятити більше часу самоосвіті і покращити свої особисті якості та навички.

Гороскоп на листопад 2019 - як прибрати негативні наслідки (Колаж РБК-Україна)

Терези, Скорпіон, Стрілець

Для цих знаків Зодіаку в листопаді з'явиться можливість позбутися від будь-якого негативу, псування і заздрості, так як вони знаходяться під заступництвом Венери.

Для того, щоб досягти позитивних результатів, потрібно отримати вигоду і уроки з минулого, і тоді з'явиться шанс налагодити особисті відносини, вирішити конфлікти і воскресити почуття. Особливо вдало в листопаді пройдуть духовні пошуки, роздуми і концентрація на внутрішньому світі.

Козеріг, Водолій і Риби

Юпітер обіцяє представникам цих знаків у листопаді успіх у фінансах і на роботі. Всі задумані проекти повинні добре розвиватися. А ось завершення попередніх може бути напруженим. Астрологи радять відкласти деякі справи на початок грудня, а сили кинути на те, щоб поправити бюджет. З боку близьких дуже допоможе підтримка і розуміння, і це дасть сил уникнути проблем та конфліктів. До кінця листопада представникам цих знаків варто навчитися контролювати свої емоції, берегти нерви і швидко заспокоюватися.