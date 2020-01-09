Мені змінили рейс: пілот МАУ зізнався, що повинен був летіти у впавшому літаку

Авіакатастрофа літака МАУ в Ірані (Колаж РБК-Україна)

Пілот МАУ прийшов вшанувати пам'ять загиблого екіпажу і зізнався, що повинен був в той день летіти в Київ

Літак МАУ зазнав аварії рано вранці 8 січня біля Тегерана, Іран. На борту перебувало 165 пасажирів і 9 членів екіпажу. 11 осіб – громадяни України. Борт Boeing-737 авіакомпанії МАУ рейсу 752 "Тегеран - Київ" злетів з аеропорту Імама Хомейні і буквально через кілька хвилин впав в околицях Тегерана.

Як повідомляють у своїх попередніх звітах Організація цивільної авіації Ірану, український літак загорівся в повітрі відразу після того, як набрав висоту. Пілоти розвернули літак, щоб повернутися в аеропорт, але авіалайнер впав. Ніхто не вижив.

У Борисполі виставили фотографії загиблих членів екіпажу, і українці їдуть вшанувати їх пам'ять. Одним з відвідувачів став пілот на ім'я Артем. Він розповів, що повинен був летіти на рейсі "Тегеран-Київ" замість загиблого пілота Ігоря Хоменко. Однак в останній момент йому замінили на інший рейс – до Лондона.

"Я повинен був летіти рейс замість Хоменко. Мені змінили рейс на Лондон", - повідомив він журналістам.

Пілот розповів, що бачив весь екіпаж прямо перед вильотом і зазначив, що вони виглядали стурбованими.

"Ми сиділи за сусідніми столиками брифінгу. Вони були дуже стурбовані, мабуть, вони знали, було передчуття якесь... Я побажав їм гарного рейсу. Так само і вони мені", - додав Артем.

Пілот МАУ розповів, що повинен був летіти у впавшому літаку